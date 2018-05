Incidente stradale a Perugia, frontale tra auto in Strada dei Loggi PERUGIA – Incidente stradale a Perugia. E’ accaduto intorno alle 19,30, nella Strada dei Loggi a Ponte San Giovanni. Due auto – per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente.

Dalle prime informazioni ci sono due feriti, trasportati all’Ospedale Santa Maria della Misericordia, si tratta di un codice rosso e un codice verde. Sul posto oltre al 118, con due ambulanze, anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...