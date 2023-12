Incidente stradale a San Feliciano, 📸[Foto] frontale al Lago, 4 persone coinvolte

Incidente stradale a San Feliciano, frontale al Lago, 4 persone coinvolte

Un grave incidente stradale si è verificato a San Feliciano, precisamente in Via Concordia. L’incidente, di tipo semi-frontale, ha coinvolto quattro persone. Gli operatori sanitari sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente, assicurando le prime cure ai feriti e stabilizzando la situazione. Tre ambulanze sono state inviate sul posto per fornire assistenza medica immediata e trasportare i feriti in ospedale per ulteriori cure.

Inoltre, i Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area dell’incidente. Il loro intervento tempestivo ha permesso di prevenire ulteriori danni e di assicurare che l’area fosse sicura per il personale sanitario e per gli altri utenti della strada.

Due pattuglie di Carabinieri sono state inviate sul luogo dell’incidente per gestire il traffico e avviare le indagini preliminari. Saranno loro a ricostruire la dinamica dell’incidente e a determinare eventuali responsabilità.