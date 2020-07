Coesione tra le Istituzioni, è la priorità del neo prefetto di Perugia, Armando Gradone

“La priorità fondamentale per un Prefetto è una sola: è quella di favorire la coesione tra le Istituzioni, questo guiderà l’intero percorso del mio impegno in terra di Perugia, così come ho fatto precedentemente in Sicilia e poi in Toscana, da dove provengo”. Lo ha detto il neo Prefetto di Perugia, Armando Gradone, questa mattina rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Sua eccellenza il prefetto si è insediato da qualche giorno e come da prassi ha cominciato a fare tutte le visite istituzionali. Ha incontrato la presidente della Regione, il sindaco di Perugia, il presidente della provincia e nei prossimi giorni incontrerà tutti gli altri.

“Favorire la coesione tra tutte le altre istituzioni – ha aggiunto -, questo è per me la cosa più importante in assoluto. I cittadini hanno bisogno di coesione. La fiducia dei cittadini e delle istituzioni cresce nella misura in cui le istituzioni si presentano in chiave collaborativa e lo abbiamo visto durante l’emergenza sanitaria. Un’esperienza difficile, così dura, che abbiamo dovuto sopportare e per fortuna ne stiamo venendo fuori, anche se ancora c’è da tenere gli occhi aperti e stare attenti. Il problema più grande ormai è alle spalle”.

Le istituzioni devono dare risposta ai bisogni dei cittadini: “Il mio sarà un lavoro di sostegno alle altre istituzioni, questo è quello che voglio fare – ha spiegato – sostenere il compito dell’amministrazioni comunali che considero i pilastri della nostra democrazia. I sindaci, i comuni, così come la regione e la provincia saranno i miei riferimenti fondamentali. Il Prefetto ha una competenza generale come rappresentante del governo. La missione in assoluto ed importante, lo ripeto, è quella di favorire la coesione tra le istituzioni in maniera positiva nell’interesse dei cittadini. Le istituzioni -ha concluso – devono dare risposta ai bisogni dei cittadini e per farlo bisogna operare al meglio, ciascuno nel proprio ambito, ma anche attraverso una stretta collaborazione reciproca”.