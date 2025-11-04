Celebrazioni a Terni per l’Unità nazionale e le Forze Armate

Autorità e cittadini uniti per onorare la memoria dei caduti

Si è svolta questa mattina a Terni la cerimonia per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, occasione che celebra l’anniversario della Vittoria e la piena unificazione dell’Italia sotto il profilo territoriale, politico e istituzionale. L’evento ha reso omaggio ai caduti di tutte le guerre e ha espresso riconoscenza ai militari impegnati sul territorio e nelle missioni internazionali.

Le celebrazioni, organizzate dalla Prefettura di Terni, sono iniziate alle 10.00 in Piazza Briccialdi con l’alzabandiera e la deposizione delle corone d’alloro presso il Monumento ai Caduti, momento solenne che ha visto la presenza delle principali autorità civili e militari. Successivamente, la cerimonia si è spostata in Piazza Cornelio Tacito, dove il Sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco, accompagnato dal Direttore del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, ha passato in rassegna il Picchetto d’onore, le rappresentanze, i gonfaloni dei Comuni e le insegne delle associazioni combattentistiche.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto Antonietta Orlando ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica alle Forze Armate, seguito dalla lettura della Preghiera per la Patria e del messaggio del Ministro della Difesa. Un momento significativo è stato quello della consegna delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”, alla presenza dei sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti.

La cerimonia è stata accompagnata dalle esecuzioni della Banda sinfonica del Conservatorio “G. Briccialdi” e della Banda Tullio Langeli di Cesi, che hanno interpretato l’inno nazionale e brani musicali di alto valore simbolico.

Dalle 10.00 alle 13.00, il Corso Tacito ha ospitato una mostra statica di mezzi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e della Croce Rossa Italiana, attirando l’interesse di numerosi visitatori.

La partecipazione della cittadinanza è stata ampia, segno del forte legame che unisce la comunità ternana ai valori di unità, servizio e memoria nazionale.