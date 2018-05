Assalto bancomat durante la notte, successo a Perugia in zona Settevalli PERUGIA – E’ ancora da quantificare il bottino dell’assalto al bancomat avvenuto nel corso della notte a Perugia. I malviventi questa volta hanno preso di mira lo sportello bancomat della Banca Toscana che si trova all’interno del centro commerciale Emisfero di Perugia, in via Settevalli. Il tutto – da quanto appreso – è successo poco prima delle ore 4. Sul posto una squadra volante della polizia e la vigilanza privata.

I ladri hanno fatto esplodere il bancomat con il gas acetilene distruggendolo, portando via la parte contenente il denaro. La cassa è stata completamente distrutta. I danni all’edifico sono immensi. Una volta arraffato il tutto sono scappati via. Indagini sono comunque in corso, anche visionando le immagini delle telecamere installate sul posto.

L’ultimo assalto bancomat risale al 20 marzo alla Banca dell’Umbria in Via Bruno Buozzi, nella zona Quattrotorri di Perugia.

