Arrestato un ragazzo di 22 anni trovato con droga e un machete

Un ragazzo di 22 anni, cittadino albanese con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’intervento della Polizia è stato innescato da una chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo. Un residente locale, notando il giovane all’interno della sua proprietà e temendo un possibile furto, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno identificato l’uomo, che ha immediatamente mostrato resistenza al controllo. Durante la perquisizione, il 22enne è stato trovato in possesso di un machete di 50 centimetri e numerose dosi di diverse sostanze stupefacenti, tutte contenute all’interno del suo zaino. Tra queste, due stecche di hashish del peso di 126 grammi, sei pastiglie di un oppiaceo, due involucri in cellophane termosaldato contenenti cocaina e sette involucri di carta contenenti sei grammi di ketamina. Inoltre, è stato trovato in possesso di 250 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove è stato rinvenuto un tirapugni in metallo. Il giovane non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile per il possesso di tale oggetto.

Dopo essere stato accompagnato in Questura per le procedure di rito, il 22enne, che ha mantenuto un atteggiamento aggressivo durante il tragitto, è stato arrestato. Inoltre, è stato indagato in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ed edifici.

Una volta convalidato l’arresto, il G.I.P. ha imposto al giovane l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, come misura cautelare. Questo caso sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico.