Ameria Festival, premio Barbarossa ad Antonio Tajani

Ameria Festival, il premio Barbarossa, al presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani Il prossimo fine settimana, ultimo del Festival, si aprirà venerdì 26 ottobre, alle 20.30, al Teatro Sociale con “La musique du ciel”, concerto dell’Orchestra Sinfonica Europa Musica e dell’Istituzione Corale Romana diretti da Renzo Renzi. Con alcuni celebri brani, capolavori della grande musica sacra francese, il Festival intende onorare Marc-Antoine Charpentier, massimo esponente del settore nel periodo barocco, amico e collaboratore dei famosi commediografi Molière e Corneille. Protagonisti vocali della serata saranno artisti di indiscussa notorietà internazionale come Keiko Morikawa, soprano, Arianna Miceli, soprano, Antonello Dorigo, controtenore, Pablo Cassiba, tenore e Massimo Di Stefano, baritono.

Nel corso della serata avrà luogo uno dei momenti più attesi della rassegna, la consegna del XXIII Premio Barbarossa. Quest’anno il prestigioso conferimento sarà consegnato ad Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Presenterà l’evento il giornalista Rai Marco Frittella, mentre a consegnare il Premio sarà il presidente della Società Teatrale, Riccardo Romagnoli, con l’intervento del sindaco di Amelia, Laura Pernazza. Il premio Barbarossa, istituito dalla Società Teatrale nel 1995, viene assegnato annualmente “per onorare con una targa d’argento coloro che nei campi dell’arte, della scienza, del giornalismo, dello spettacolo o delle istituzioni, abbiano dato lustro ai valori della nostra tradizione civile e culturale in Italia e nel mondo”. In passato sono stati premiati personaggi del calibro di Paolo Portoghesi, Bruno Canino, Giovanni Minoli, Corrado Mantoni, Giorgio Albertazzi, Uto Ughi, Terence Hill e Gigi Proietti.

Sabato 27 ottobre, alle ore 20.30, al Teatro Sociale, serata di chiusura con il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta da Massimo Martinelli.

Nell’ambito degli Incontri culturali di Ameria Festival, giovedì 25 ottobre, alle ore 17, presso la Sala della Pinacoteca, conferenza del professor Paolo Cicchini, scrittore e critico d’arte, sul tema “La pittura fiamminga nell’Umbria meridionale della seconda metà del Cinquecento”. Introdurrà Luca Proietti Scorsoni.

Grande successo per il fine settimana che si è appena concluso. Venerdì 19 ottobre l’Ensemble Opera Incanto ha presentato “Trouble in Tahiti”, opera in sette scene di Leonard Bernstein, con cui si è inteso celebrare il centenario della nascita del grande compositore americano.

Tante risate sabato 20 ottobre con “Amici e Bugie” di Mattia Borghese, esilarante commedia diretta da Matteo Vacca, che tra fraintendimenti e pungente ironia ha trascinato gli spettatori in un vortice di irrefrenabile divertimento.