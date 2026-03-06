Humans of Research: dodici volti per la ricerca a Perugia

Teha-Terna, la rete di trasmissione nazionale leva per la competitività del Paese ROMA (ITALPRESS) – La Rete di Trasmissione Nazionale riveste un ruolo centrale per la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico, con benefici tangibili per la competitività del Paese. Il suo sviluppo, insieme all’integrazione di fonti rinnovabili e accumuli, rappresenta una leva chiave per migliorare la sicurezza energetica e ridurre il costo dell’energia. Nel 2025, la […]

Iran, Meloni “Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo tra le parti” ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani”. Così su X il presidente del Consiglio, […]

Referendum, sondaggio Piepoli-Conflavoro: il 57% degli imprenditori è per il sì ROMA (ITALPRESS) – Il 94% degli imprenditori intervistati è a conoscenza del fatto che il 22 e il 23 marzo si svolgerà il referendum confermativo sulla riforma della giustizia e 9 intervistati su 10 sanno che non è previsto il quorum. Il 90%, invece, è informato sull’esistenza e sui contenuti della Legge di riforma costituzionale, […]

Iran, Trump “Invasione di terra sarebbe una perdita di tempo” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vogliamo entrare e ripuliretutto. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10anni. Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo alcune personeche penso farebbero un buon lavoro”. Così il presidente degliStati UBNiti Donald Trump, in un’intervista alla Nbc News. Alla domanda su chi guiderà l’Iran in futuro, Trump […]

“Road to immunity”, la prevenzione respiratoria come investimento per ogni età ROMA (ITALPRESS) – La prevenzione delle malattie respiratorie come investimento lungo tutto l’arco della vita, dall’infanzia all’età adulta fino alla popolazione anziana: è il focus di “Road to Immunity”, l’evento promosso da Sanofi e dedicato al ruolo delle strategie di prevenzione nelle malattie respiratorie. Due giornate di confronto tra istituzioni, società scientifiche, clinici ed esperti […]

Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano MILANO (ITALPRESS) – Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano. Sul posto forze dell’ordine e Vigili del Fuoco che stanno partecipando all’evacuazione, dopo la segnalazione di presunti ordigni all’interno del tribunale. Dopo aver terminato l’evacuazione del personale che al momento si trova ancora all’interno del palazzo, cominceranno le operazioni di ricerca dei presunti ordigni. […]

Obesità severa e fragilità sociale: nel Lazio parte percorso ASL multidisciplinare ROMA (ITALPRESS) – Contrastare l’obesità non solo come patologia clinica, ma come barriera di disuguaglianza sociale. E’ questo l’obiettivo del nuovo progetto pilota presentato presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio alla Pisana, il primo per quanto riguarda la presa in carico territoriale delle persone con obesità severa, nel territorio della ASL Roma […]

Le Ferrari protagoniste nelle Fp1 del Gp Australia, Fp2 a Piastri MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – La stagione 2026 di Formula 1 prende il via con le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Australia. Sul circuito di Albert Park è la Ferrari a mettersi davanti a tutti nelle FP1 con Charles Leclerc (1’20″267) davanti a Lewis Hamilton (+0″469). In mattinata, nella notte italiana, Red Bull […]

Cina, i marchi locali di bevande al tè consolidano la loro presenza globale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Negli ultimi anni, i marchi cinesi di bevande al tè sono diventati una presenza sempre più familiare all’estero. Da Kuala Lumpur a Singapore e fino a Los Angeles, i marchi cinesi di tè al latte e di tè preparato sul momento si stanno imponendo nei principali distretti commerciali, negli aeroporti e […]