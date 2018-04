Incidente mortale a Bettona, due persone decedute e tre feriti

BETTONA – Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Bettona. E’ accaduto poco prima delle ore 13 di oggi tra Colle e Passaggio di Bettona, lungo la strada provinciale 403.

A scontrarsi due auto, una Volkswagen Touran e una Fiat 600. Nella vettura tedesca c’erano due coppie di amici, marito e moglie, del Nord Italia. Il conducente della Touran – da quanto appreso sul posto faceva manovra con l’auto, quando è stato colpito dalla 600 guidata da un uomo di Bettona di 85 anni, finendo fuori strada e cappottandosi.

Stando ai primi rilievi, l’anziano scendeva dalla zona di Signoria di Torgiano e, forse a causa di un malore fatale, ha perso il controllo dell’auto prendendo in pieno la vettura della famiglia di turisti. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. A perdere la vita l’uomo di 85 anni e la donna seduta nel sedile posteriore destro della Touran. Le altre tre sono state portate in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal comando provinciale di Madonna Alta, i carabinieri della compagnia comando di Assisi, al seguito del Maggiore Marco Vetrulli e tre ambulanze del 118 di Assisi e Perugia. E’ arrivato anche il carro attrezzi.