Referendum: l’analisi dei flussi svela il voto della giustizia

Il report di Palazzo Cesaroni analizza le urne di Perugia

PERUGIA, 26-03-2026 – Il verdetto delle urne umbre sul recente quesito costituzionale del 22 e 23 marzo restituisce la fotografia di un elettorato dinamico e meno polarizzato rispetto al resto d’Italia. Secondo l’indagine sui flussi elettorali presentata questa mattina presso la sede dell’Assemblea legislativa, il fronte del “no” ha prevalso anche nel cuore verde, ma con un margine significativamente più contenuto: un distacco del 3,4% a fronte del 7,5% registrato su base nazionale. Lo studio, curato dai docenti Bruno Bracalente e Antonio Forcina del Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia, in sinergia con il Servizio valutazione politiche pubbliche, evidenzia dinamiche di mobilitazione inaspettate che riscrivono parzialmente la geografia politica regionale, come riferisce il comunicato dell’Assemblea Legislativa – Regione Umbria.

Uno dei dati più sorprendenti emersi dall’indagine riguarda il parziale recupero della partecipazione democratica. Circa 110mila cittadini che avevano scelto l’astensione durante le elezioni europee del 2024 sono tornati ai seggi per esprimersi sulla riforma della giustizia. Questa massa critica, pari al 40% degli ex astenuti, si è divisa in modo pressoché paritetico tra le due opzioni, dimostrando come il tema referendario sia stato percepito come un momento di mobilitazione civica trasversale. Nonostante questo recupero, il 35% degli aventi diritto ha comunque preferito non partecipare alla consultazione.

Sotto il profilo della coerenza partitica, il fronte del “no” ha mostrato una compattezza granitica. La quasi totalità dell’elettorato di centrosinistra ha seguito le indicazioni dei propri vertici, con pochissime defezioni verso l’astensione. Al contrario, nell’area di centrodestra si sono registrate crepe evidenti: se gli elettori di Fratelli d’Italia hanno sostenuto con convinzione il “sì”, tra i simpatizzanti di Lega e Forza Italia si è verificato un elevato tasso di diserzione o, in diversi casi, un voto convintamente contrario alle direttive ufficiali. Gli elettori di centro, invece, hanno frammentato il proprio consenso in modo eterogeneo tra le due opzioni, con variazioni sensibili tra i grandi centri e i comuni minori.

L’analisi territoriale disegna una mappa dell’Umbria inedita, che sembra scardinare le storiche appartenenze ideologiche. Il “no” ha costruito la sua vittoria soprattutto nell‘area urbana di Perugia, nel comprensorio del Trasimeno e nell’eugubino. Di contro, il “sì” ha trovato terreno fertile in Valnerina e nelle zone di Todi e Gualdo Tadino. Particolarmente emblematico è il caso del capoluogo regionale: se nel centro cittadino il rifiuto della riforma è stato netto, nelle frazioni periferiche ha prevalso l’orientamento favorevole al quesito.

Questo rovesciamento delle tradizioni elettorali suggerisce che il voto sul referendum non sia stato influenzato solo dall’appartenenza politica storica, ma da nuove sensibilità sociali e geografiche. Il divario tra centri urbani e aree rurali sembra indicare una percezione differente della riforma e delle sue ricadute concrete sulla vita civile. Gli esperti hanno tuttavia precisato che queste stime, basate sul confronto con le europee di due anni fa, indicano tendenze sociologiche chiare pur non potendo fornire certezze numeriche assolute, trattandosi di proiezioni statistiche elaborate su dati aggregati.

I risultati presentati a Palazzo Cesaroni offrono spunti di riflessione immediati per i leader locali. La capacità del quesito di riportare al voto una fetta consistente di astenuti indica che esiste una domanda di partecipazione che i partiti tradizionali non sempre riescono a intercettare durante le consultazioni generali. La tenuta del centrosinistra nel compattare il proprio elettorato sul “no” e le difficoltà del centrodestra nel mobilitare interamente la propria base su un tema tecnico rappresentano segnali che potrebbero influenzare le future strategie elettorali.

La collaborazione tra l’Ateneo perugino e l’Assemblea legislativa conferma l’importanza di un’analisi scientifica del voto per comprendere le mutazioni profonde della società umbra. Il dato definitivo racconta di una regione che, pur allineandosi all’esito nazionale, mantiene una propria specificità politica, con un dibattito interno vivace che ha saputo limitare il divario tra i due fronti.