Perturbazioni in arrivo sull’Italia con nuovo peggioramento

Nel fine settimana possibile tregua sul maltempo in Roma

Il ciclone Oriana si sta gradualmente allontanando verso est, lasciando alle sue spalle un quadro atmosferico meno teso e più stabile sulle regioni settentrionali e sul medio Tirreno. La giornata odierna segna infatti un cambio di passo, con cieli più aperti e una sensazione di tregua dopo le ultime ore di forte instabilità. Le aree meridionali, la Sicilia e parte del medio Adriatico restano però ancora esposte agli ultimi strascichi del sistema perturbato, con rovesci e temporali localmente intensi che tenderanno a esaurirsi solo nel corso della serata.

Nuovi impulsi instabili attesi nella prossima settimana

La parentesi più tranquilla non sembra destinata a durare. Le analisi dei modelli indicano che il flusso umido atlantico continuerà a scorrere tra l’Europa centrale e il Mediterraneo, mantenendo l’Italia in una fascia vulnerabile a nuovi passaggi perturbati. Già da lunedì pomeriggio è previsto l’arrivo di un fronte instabile capace di riportare piogge diffuse sul centro-sud e sull’arco alpino, con fenomeni più marcati nelle aree esposte ai venti occidentali.

Martedì dovrebbe seguire un miglioramento temporaneo, con schiarite più ampie e precipitazioni in attenuazione. Tuttavia, la dinamica atmosferica resta vivace: tra giovedì e venerdì una perturbazione più organizzata potrebbe scivolare rapidamente sulla Penisola, riportando condizioni di maltempo prima al centro-nord e successivamente anche al sud.

Verso una possibile pausa anticiclonica nel weekend

Gli scenari probabilistici mostrano un’evoluzione interessante per la parte finale della settimana. Le simulazioni dei centri di calcolo evidenziano un progressivo aumento della pressione sull’Europa centro‑occidentale, con una possibile espansione dell’anticiclone verso il Mediterraneo. Se questa tendenza venisse confermata, l’Italia potrebbe beneficiare di una fase più asciutta nel weekend, con temperature in rialzo e un generale miglioramento del quadro meteorologico anche nelle aree più colpite dal maltempo.

Dopo un periodo caratterizzato da continui impulsi perturbati, la prospettiva di una tregua appare dunque concreta, pur restando soggetta agli ultimi aggiustamenti modellistici. L’evoluzione sarà seguita con attenzione, soprattutto per valutare la durata dell’eventuale pausa e il possibile ritorno dell’instabilità nella settimana successiva.