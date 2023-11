Ecomondo 2023, Gruppo Gesenu e Assoambiente insieme per combattere le fake news

Secondo giorno di Ecomondo per il Gruppo Gesenu presente all’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.

La società, dopo una prima giornata durante la quale ha ospitato professionisti del settore della comunicazione, stakeholder e partner commerciali, ha organizzato un momento di scambio con Elisabetta Perrotta, Direttore di AssoAmbiente, l’associazione che rappresenta a livello nazionale e comunitario le imprese che gestiscono servizi ambientali e le imprese dell’economia circolare.

Perrotta ha parlato dell’importanza di una buona comunicazione, priva di fake news, in cui alla base c’è la verifica delle fonti e un approccio privo di preconcetti, sia fondamentale per il settore green in generale e per quello dei rifiuti in particolare. Ribadendo l’impegno delle imprese e delle aziende associate ad una maggior trasparenza, ha inoltre ricordato che raccontare il mondo ambientale, non solo nelle sue criticità ma in tutta la sua complessità e interezza, possa aiutare a raggiungere gli obiettivi di economia circolare.

«Si è appena concluso un momento di confronto con i giornalisti qui allo stand della Gesenu – ha detto Elisabetta Perrotta Direttore AssoAmbiente-Un incontro che auspichiamo possa essere un inizio o un continuo di collaborazione con tutto il mondo della comunicazione e dell’informazione, un settore fondamentale in un contesto come il nostro, quello della gestione dei rifiuti. Rispetto agli obiettivi importanti che l’Italia e l’Europa si sono date da qui al 2035, e al 2050 se pensiamo alla neutralità climatica, avere un contesto positivo senza fake news e soprattutto capace di combattere il NIMBY (Not In My Back Yard, “Non nel mio cortile” ndr.) a favore del Pimby (Please In My Back Yard), come il premio che è stato realizzato negli ultimi anni da AssoAmbiente, è infatti basilare perché solo con il fare riusciremo a raggiungere i grandi obiettivi di economia circolare».

Il Gruppo Gesenu vi aspetta ad Ecomondo fino al 10 novembre agli stand 402-502 del padiglione D1.