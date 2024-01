Ruba picchia e scappa, arrestato, stessa sorte per uno spacciatore

Ruba picchia e scappa – La Polizia di Stato di Perugia ha ottenuto due significativi arresti nel contesto delle operazioni di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di attività predatorie e spaccio di stupefacenti. Due individui, un cittadino tunisino del 1991 e un cittadino albanese del 1996, sono stati tratti in arresto rispettivamente per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

**Rapina Impropria: Arresto del Cittadino Tunisino**

Durante un servizio di pattugliamento a piedi, mirato a individuare l’autore di una rapina impropria in un esercizio commerciale di via Gallenga, la Polizia di Stato è intervenuta in via Magno Magnini, dove si è verificata un’altra rapina impropria. Gli agenti hanno riconosciuto che lo stesso soggetto coinvolto nella prima rapina aveva compiuto anche la seconda, aggressione a una commessa e tentato di fuggire.

**Conseguenze Aggressive: Arresto per Resistenza a Pubblico Ufficiale**

Il 32enne, dopo essere stato scoperto, ha aggredito un vigilante, dileguandosi e cercando di sfuggire alle autorità. Le ricerche hanno permesso di rintracciarlo, ma l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli agenti. È stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, trovato in possesso di prodotti cosmetici asportati dal negozio e di una cesoia.

**Arresto e Proseguimento Giudiziario: Resistenza e Altri Reati**

Il cittadino tunisino è stato arrestato per resistenza e detenzione di strumenti atti allo scasso. È stato trattenuto in custodia in attesa dell’udienza di convalida e deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni personali, rapina impropria e possesso di arnesi atti allo scasso.

**Contrastare lo Spaccio: Arresto per Possesso di Cocaina**

Parallelamente, in un servizio di osservazione contro lo spaccio di stupefacenti, la Squadra Mobile ha fermato un cittadino albanese. Durante la perquisizione, sono stati trovati 79 involucri contenenti 46 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto in custodia in attesa dell’udienza di convalida.

**Impegno Deciso: Sicurezza e Legalità in Primo Piano**

Questi arresti dimostrano l’impegno risoluto della Polizia di Stato di Perugia nel contrastare attivamente furti e traffico di droga, contribuendo a mantenere la sicurezza e la legalità nella comunità locale.