Operaio cade dal tetto, arrivato in ospedale con Icaro è in rianimazione

Di un gravissimo infortunio sul lavoro, avvenuto a Castel Giorgio di Orvieto, al confine tra Lazio e Toscana, nella prima mattinata di martedì 17 dicembre, è rimasto vittima un uomo di 47 anni, precipitato al suolo dopo una caduta da un tetto. A seguito di lesioni ritenute particolarmente gravi , i sanitari del 118, dopo aver disposto l’intervento di una autoambulanza, decidevano di attivare l’elisoccorso Icaro che procedeva al trasferimento del paziente al S. Maria della Misericordia. Attualmente l’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata presso la struttura di Rianimazione. L’operaio, come riferisce una nota dell’ospedale, stava svolgendo attività di manutenzione al tetto di un capannone, quando per cause imprecisate, precipitava al suolo dall’altezza di cinque metri.