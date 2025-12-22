Sfida tesa salvezza: Perugia assalta Monviso

Perugia caccia punti pesanti sul campo della Wash4green

La Bartoccini MC Restauri Perugia torna in campo per una sfida cruciale nella corsa salvezza sul taraflex del Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, casa della Wash4green Monviso Volley, martedì 23 dicembre alle 20.30, in diretta su Rai Sport e sulla piattaforma VolleyballWorld TV. A tre giorni dal ko interno con Scandicci, le Black Angels affrontano uno scontro diretto che pesa come un macigno sulla classifica: umbre penultime a quota 11 punti, piemontesi appena sopra con un solo punto di margine, entrambe reduci da sei sconfitte consecutive e alla ricerca disperata di un segnale di inversione di marcia.​

Il viceallenatore Guido Marangi non nasconde la tensione che circonda il match, sottolineando come la posta in palio sia altissima e come una gara del genere possa spostare equilibri e morale in maniera decisiva. Perugia sa di dover andare oltre la semplice buona prestazione: servono lucidità nei finali di set, solidità mentale nei momenti di break avversario e quella continuità che finora è mancata nei parziali chiave, anche contro le big con cui pure hanno dimostrato di poter fare punti, come nel recente confronto con Novara. Dall’altra parte della rete, Monviso si presenta al completo e con un assetto più rodato rispetto all’andata, avendo recuperato in cabina di regia la palleggiatrice Ilaria Battistoni, elemento che aggiunge qualità e precisione alla distribuzione del gioco.​

Il contesto tecnico racconta di due squadre ferite ma ancora vive, costrette a trasformare la pressione in energia positiva. In casa piemontese l’aria è cambiata anche in panchina: da poche settimane Giuseppe Nica ha preso il posto di Michele Marchiaro alla guida della Wash4green, portando nuovi stimoli, idee differenti e una gestione del gruppo che punta a far emergere personalità e aggressività nei momenti caldi. A livello di sestetto, Monviso dovrebbe presentarsi con la diagonale Battistoni–Malual, la coppia centrale formata da Dodson e Akrari, il duo D’Odorico–Davyskiba in banda e Moro nel ruolo di libero, un assetto che unisce potenza offensiva e buona tenuta in seconda linea.​

Perugia risponde con una struttura altrettanto definita: in diagonale Ricci–Markovic, centrali Bartolini e Mazzaro, in posto quattro Gardini e Perinelli, con il ruolo di libero affidato al capitano Sirressi, chiamata a garantire equilibrio e qualità nella fase di ricezione e difesa. La partita, per le Black Angels, vale molto più dei tre punti regolamentari: una vittoria esterna rilancerebbe la corsa salvezza, ridarebbe fiducia a un gruppo che ha mostrato lampi di buon gioco senza riuscire a farli durare per un intero incontro e sposterebbe la pressione proprio sulle piemontesi, costrette a difendere la propria posizione in graduatoria. La chiave sarà evitare quei passaggi a vuoto che in questa stagione sono costati set e punti pesanti, mantenendo aggressività al servizio e ordine muro-difesa per provare a imbrigliare le principali bocche da fuoco della Wash4green.​

La storia recente tra le due formazioni racconta di un campo piemontese tradizionalmente ostico per Perugia. L’ultimo precedente in terra monvisina, datato 29 ottobre 2024, si è chiuso infatti sul 3-1 per le padrone di casa con parziali 25-19, 25-20, 23-25, 25-18, risultato che pesa ancora nella memoria umbra e che aggiunge un ulteriore livello di motivazione a chi scenderà in campo con la maglia nera. In quell’occasione le umbre pagarono soprattutto le difficoltà in avvio di set, mentre il successo nel terzo parziale dimostrò che, quando la squadra riesce a trovare ritmo e continuità in battuta e attacco, il gap può essere colmato.​

Sul fronte delle “storie nella storia”, non mancano gli incroci emotivi. Tra le fila perugine ci sono due ex, Elena Perinelli, protagonista a Wash4green nella scorsa stagione, e Alessia Fiesoli, che ha vestito i colori piemontesi in Serie A2 nel campionato 2020/2021: due giocatrici che conoscono bene ambiente, pubblico e caratteristiche del Pala Bus Company, elementi che possono trasformarsi in un piccolo vantaggio di lettura in campo. La loro presenza aggiunge un sapore particolare al confronto, perché ogni punto giocato davanti alla vecchia tifoseria porta con sé emozioni, ricordi e un extra di motivazione.​

Il match gode di una visibilità importante: la sfida sarà trasmessa in diretta su VolleyballWorld TV, con la telecronaca affidata a Matteo Chiarenza e Giancarlo Dametto, e in contemporanea su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), dove il racconto sarà arricchito dal commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Una doppia vetrina che certifica il peso dell’incontro nel calendario della giornata, offrendo a entrambe le squadre l’occasione di mostrare carattere e qualità davanti a un pubblico nazionale, elemento che può incidere sulla gestione dell’emotività, soprattutto nei finali di set punto a punto.​

L’organizzazione arbitrale è stata costruita con attenzione, a conferma della delicatezza della gara. La direzione è stata affidata alla coppia di fischietti composta da Andrea Pozzato e Michele Brunelli, mentre al videocheck sarà presente Gabriele Venturi e il ruolo di segnapunti elettronico sarà svolto da Francesco Grillone, un team chiamato a gestire con precisione ogni situazione dubbia, in un contesto in cui ogni pallone può pesare sulla corsa alla permanenza in Serie A1. Anche questi dettagli contribuiscono a definire il quadro di una serata in cui nulla viene lasciato al caso, nemmeno sul fronte organizzativo.​

Perugia arriva alla sfida consapevole che il margine d’errore si è assottigliato. Dopo una prima parte di stagione complicata, con tante partite in cui le umbre hanno sfiorato il risultato pieno senza riuscire a chiudere, la trasferta piemontese diventa l’occasione per tradurre il lavoro in palestra in punti concreti, provando a trasformare la rabbia accumulata nelle ultime sconfitte in energia competitiva. Monviso, dal canto suo, vuole sfruttare il fattore campo e il recente cambio in panchina per ritrovare compattezza e risultati, con l’obiettivo di allungare le distanze da una diretta concorrente e respirare un po’ in classifica prima del tour de force natalizio.​

In un campionato in cui la lotta salvezza si gioca spesso sui dettagli, la gara del 23 dicembre si presenta come una sorta di bivio: chi uscirà con i tre punti potrà affrontare le prossime sfide con uno spirito completamente diverso, chi resterà a mani vuote sarà costretto a rincorrere con un peso psicologico ancora maggiore. Perugia sa che per restare agganciata al treno delle squadre in lotta per la permanenza servirà una prova di maturità, in cui alle giocate dei singoli si affianchi una tenuta collettiva costante dall’inizio alla fine. Monviso, spinta dal proprio pubblico, proverà invece a far valere abitudini e riferimenti del proprio palazzetto, trasformando ogni turno di servizio in un’occasione per scavare break e mettere pressione alle rivali umbre.