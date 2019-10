Di Maio in Umbria, da martedì a venerdì, chiuderà campagna a Terni

«Non vedo l’ora di incontrarvi in Umbria! Da domani sarò in Umbria a parlare con tutti i cittadini e gli imprenditori che danno vita a eccellenze che ci rendono orgogliosi di questa regione splendida». A scriverlo è Luigi Di maio sulla sua pagina Facebook.

Con me ci saranno molti colleghi e amici del MoVimento 5 Stelle, da Paola Taverna, a Giuseppe L’Abbate, a Giancarlo Cancelleri e tanti altri portavoce. Saremo insieme al candidato presidente Vincenzo Bianconi e tutti i cittadini che si sono candidati per il Consiglio Regionale.

Vincenzo – scrive Di Maio – in un’intervista ha dichiarato che, come imprenditore del settore turistico da generazioni, ha imparato dalla sua famiglia a servire senza essere servitore. Ed è questo lo spirito che lo anima e con cui lavorerà, lontano dalle logiche dei partiti.

In Umbria vogliamo fare una cosa semplice ma fondamentale: dare voce alla società civile, ai cittadini. È finita l’epoca delle coalizioni finte, nate solo per spartirsi le poltrone, che un attimo dopo il voto si sgretolano lasciando la Regione e i cittadini in totale agonia. Domenica 27 ottobre in Umbria la gente avrà la possibilità di votare per cambiare non solo una Regione, ma una mentalità.

Segnatevi le date, ci vedremo da martedì 22 a venerdì 25 ottobre a Campello sul Clitunno, Trevi, Bastia Umbra, Perugia, Gubbio, Terni e tante altre zone».