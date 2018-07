Assestamento bilancio Assemblea legislativa Umbria, i principali interventi previsti, manovra da 4 milioni di euro L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha iniziato l’esame dell’assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Umbria. La manovra “effettiva” ammonta a 4milioni di euro, al netto di tutte le operazione compensative. Prima degli interventi dei consiglieri e della Giunta, della presentazione degli emendamenti e del voto dell’atto, sono state illustrate le relazioni di maggioranza e minoranza, rispettivamente da Andrea Smacchi (Pd) e Maria Grazia Carbonari (M5S). (Acs) Perugia, 30 luglio 2018 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha iniziato l’esame dell’assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Umbria. La manovra “effettiva” ammonta a 4milioni di euro, al netto di tutte le operazione compensative.

Prima degli interventi dei consiglieri e della Giunta, della presentazione degli emendamenti e del voto dell’atto, sono state illustrate le relazioni di maggioranza e minoranza, rispettivamente da Andrea Smacchi (Pd) e Maria Grazia Carbonari (M5S).

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

Il relatore di maggioranza, ANDREA SMACCHI (PD), ha ricordato che “ANCHE QUEST’ANNO VENGONO CONFERMATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO nonostante il forte impatto dei saldi di finanza pubblica imposti alle Regioni, che per l’Umbria prevede un contributo di 45milioni di euro per il risanamento dei conti del Paese. La manovra rafforza l’opera di RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE. Si tratta di una manovra coerente e rispettosa degli indirizzi politici contenuti nel previsionale. Rifinanzia voci importanti in SETTORI CHIAVE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE della nostra Regione come l’agricoltura, lo sport, il turismo, la mobilità e la cultura. Sullo sfondo di tale manovra restano le PRIORITÀ DEL LAVORO, DELLA DIFESA DELLO STATO SOCIALE, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLE INFRASTRUTTURE che saranno determinanti per rendere la nostra Regione sempre più competitiva. Sottolineo le ultime novità: in tema di TRASPORTO FERROVIARIO il nuovo contratto di servizio tra Regione Umbria e Trenitalia valido sino al 2032, che prevede investimenti per oltre 236milioni di euro per il trasporto regionale, per il rinnovo della flotta e per un ulteriore miglioramento delle performance di qualità a vantaggio dei pendolari; in particolare sono previsti 12 nuovi elettrotreni e il rinnovo del 80 per cento della flotta.

Da sottolineare anche il programma lavoro UMBRIATTIVA 2018 presentato in data 26 luglio dalla Giunta il quale prevede oltre 32 milioni di euro per le politiche attive del lavoro. Un pacchetto organico di interventi per fronteggiare le criticità del mercato del lavoro umbro che ha punta a costruire lavoro stabile attraverso cinque misure: la riattivazione di Umbria attiva giovani, la misura per gli adulti, quella riservata a diplomati e laureati, quella riservata ad incentivi per le imprese, ed infine quella riguardante il reimpiego dei lavoratori che sono usciti dal ciclo produttivo. Significativo poi che a partire dall’autunno in Umbria prenderanno il via le azioni del programma DOPO DI NOI, che prevede una serie di interventi e servizi innovativi per l’assistenza alle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare, con 2milioni di euro.

Misure gestite dai Comuni

Misure gestite dai Comuni, mettendo al centro la persona gravemente disabile sola o con una famiglia non più in grado di prendersene cura. Da evidenziare infine come giovedì scorso vi è stato un primo incontro tra i presidenti delle Regioni Umbria e Marche con il Ministro per gli affari regionali per definire il percorso istituzionale che dovrà portare alla definizione dell’intesa Stato e Regioni, per la concessione alla nostra Regione di una maggiore AUTONOMIA per poter gestire direttamente quelle materie in cui la Regione Umbria ha già dimostrato particolari capacità e competenze”.

RELAZIONE MINORANZA

il relatore di minoranza, MARIA GRAZIA CARBONARI (M5S) ha detto che “BISOGNA CAMBIARE ROTTA, CI SONO ANCORA DEGLI SPERPERI. Dall’assestamento emerge una Regione INGESSATA per capacità di spesa, con scelte poco condivisibili. Per questo abbiamo presentato degli EMENDAMENTI per ridurre alcune voci che sembrano superiori rispetto alle esigenze dell’ente a cui sono stati attribuiti quei fondi, e per incrementarne altre. Inoltre ricordo che anche consiglieri di maggioranza hanno parlato dell’INUTILITÀ dell’ASSEMBLEA legislativa poiché nell’assestamento non stanziamo fondi per le future leggi regionali. Il nostro ruolo è solo di comparsa e di ratifica dell’operato della Giunta, non abbiamo alcuna possibilità di incidere minimamente con una qualsiasi proposta si legge perché non ci sono fondi a disposizione.

Anche con questo assestamento la maggioranza ha deciso di non stanziare risorse per le leggi sul turismo e l’agricoltura. In agricoltura tutto ruota attorno al Psr, con tante lamentele per i pagamenti e per il ruolo di Agea a cui andrebbe revocato l’incarico. Per quanto riguarda l’articolato, esprimiamo perplessità per i contributi straordinari per l’IMPIANTISTICA SPORTIVA, con i contributi ai comuni di Perugia e Marsciano.

Non appare chiarita l’importanza dell’intervento su Marsciano rispetto ad altri interventi in altri comuni. Chiediamo se la Giunta abbia fatto un’attenta disamina, su cosa si è basata scelta di aderire solo al progetto del comune di Marsciano.

Sul tema dei RIFIUTI critichiamo la scelta di dare un 5 per cento come contributo ai comuni dove sono ubicate le discariche: dare una percentuale maggiore sarebbe stato più coerente con lo spirito della norma nazionale. L’assestamento aumenta di 45mila euro lo stanziamento alle associazioni degli EMIGRATI UMBRI all’estero, che si aggiungono ai circa 190mila euro l’anno. Crediamo ci siano altre priorità. C’è poi un ulteriore stanziamento di 150mila euro per i contributi ai gruppi comunali di VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE: i contributi vengono raddoppiati. Non capisco perché, visto che l’emergenza è finita. Si potevano finanziare altri progetti. In agricoltura si sono 140mila euro per interventi di irrigazione ai CONSORZI DI BONIFICA. Negli anni non è stato mai previsto uno stanziamento simile: non capisco perché debba essere concesso visto che i consorzi si sostengono con le quote dei privati”. SCHEDA ASSESTAMENTO Per il 2018 l’assestamento effettivo è di CIRCA 4MILIONI DI EURO, al netto di tutte le operazione compensative.

La proposta di assestamento

La proposta di assestamento cerca di garantire risorse ai capitoli di bilancio in parte sottodimensionati nelle politiche di previsione, utilizzando l’incremento delle ENTRATE dovute al maggior gettito sopratutto derivante dal recupero fiscale Irap (800mila euro) e della tassa auto (500mila), ma anche dall’incremento di entrate extratributarie (2 milioni) e dai risparmi per oneri sui mutui (6 milioni 550mila euro).

I principali INTERVENTI contenuti nella proposta di assestamento sono: