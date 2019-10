Decreto sisma, Bianconi, ecco la differenza tra governare e twittare slogan

“Il decreto sisma è realtà: ecco la differenza tra governare per risolvere i problemi delle comunità e twittare slogan buoni solo per alimentare odio e divisioni. Oggi, grazie all’impegno di chi si è battuto sul territorio e nelle istituzioni, tra le persone e con le persone, i terremotati della Valnerina, insieme a quelli di Marche, Lazio e Abruzzo, hanno una risposta.

Le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria dei terremotati del centro Italia vengono abbattute del 60% e il restante 40% potrà essere rateizzato in 10 anni; vengono estese le misure di ‘Resto al sud’ alle zone del sisma con contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per attività imprenditoriali; sono previsti contributi a fondo perduto anche in favore delle imprese agricole nei comuni del cratere; attraverso l’autocertificazione sarà possibile accelerare le pratiche per la ricostruzione privata e pubblica; i professionisti potranno vedersi anticipato il 50% dei compensi; gli enti locali possono prorogare i mutui.

Ringrazio i cittadini, i professionisti, i volontari, i sindaci che si sono impegnati per arrivare a riempire di contenuti questo decreto, i parlamentari che se ne sono fatti portavoce, il Governo per aver risposto con misure concrete”. Così, in una nota, il candidato presidente della Regione Umbria Vincenzo Bianconi.