Aggredisce ferroviere alla stazione di Fontivegge, era senza biglietto

2 persone denunciate a piede libero, 1 minore rintracciato, 1.554 identificati, 276 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 127 convogli scortati, 24 pattuglie lungo le linee ferroviarie. Questo il bilancio dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona nel corso della settimana appena trascorsa. In particolare:

In particolare durante un servizio di contrasto alle irregolarità di viaggio nella stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge, svolto da personale di Trenitalia in collaborazione con il locale presidio di Polizia Ferroviaria, un 35enne ivoriano è stato denunciato in stato di libertà per violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni poiché ha aggredito un ferroviere impegnato nel controllo dei biglietti.

Un 17enne albanese, che si era allontanato volontariamente da una comunità per minori di Bari, è stato rintracciato a bordo treno dalla Polizia Ferroviaria di Ancona. Dopo essere stato rifocillato il giovane è stato riaffidato ad una Comunità per minori.

La Polfer di Terni, il 12 ottobre, ha denunciato per resistenza un 30enne nigeriano che è stato trovato senza biglietto dal capo treno del regionale Roma – Perugia. L’uomo, che si è rifiutato di fornire le proprie generalità, alla vista degli agenti Polfer intervenuti è scappato. Successivamente bloccato è stato denunciato.