Bollino arancione anche a Perugia, bollettino del Ministero della salute

Il ministero della Salute ha diffuso il consueto bollettino sulle ondate di calore, che prevede bollino rosso su tre città e arancione su quattro. Allerta gialla della protezione civile per il maltempo, invece, su quattro Regioni.

Le previsioni del Centro Meteo italiano per giovedì 17 agosto vedono al Nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Appennino settentrionale, con piogge e temporali sparsi. In serata residue precipitazioni sulle Alpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Centro al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e locali temporali nelle zone interne della Toscana, soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

Al Sud e su Sicilia e Sardegna cieli generalmente soleggiati al mattino, addensamenti bassi lungo le coste Tirreniche peninsulari. Al pomeriggio isolati rovesci sui rilievi appenninici di Campania e Calabria, sereno altrove. In serata torna la stabilità su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime in rialzo al Sud, stazionarie altrove. Massime in generale lieve aumento.

Per la giornata del 17 agosto sono tre le città italiane contrassegnate dal bollino rosso. Bolzano, Brescia e Firenze. Bollino arancione a Bologna, Frosinone, Perugia e Roma. Giallo ad Ancona, Campobasso, Genova, Latina, Milano, Rieti, Torino, Trieste, Verona e Viterbo.

Si invita la popolazione a rischio ad adottare le seguenti misure qualora temperatura e l’umidità dell’aria aumentino:

– Bere più liquidi (in particolare acqua);

– Stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti condizionati nelle ore di maggiore insolazione (tra le 11 e le 15);

– Ventilare l’abitazione;

– Se si percepisce un surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione, usare un condizionatore se è possibile;

– Nelle ore più calde, se non si ha un condizionatore in casa, fare docce e bagni extra o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l’aria condizionata (per esempio, cinema, centri commerciali, biblioteche);

– Indossare abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, anzi sciolti, per permettere la circolazione dell’aria sul corpo;

– Evitare esercizi fisici non necessari all’aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l’esposizione inutile al sole diretto;

– Nel caso in cui si debbano svolgere attività all’aria aperta: limitarle alle ore mattutine e serali;

– Preferire pasti leggeri e fare attenzione all’opportuna conservazione dei cibi;

– Non sostare in automobili ferme al sole né lasciare mai persone, specialmente bambini o anziani, né animali domestici in auto o altri veicoli chiusi;

– Per conoscere i servizi a cui ci si può rivolgere in caso di necessità e per saper se e dove, nelle vicinanze dell’abitazione vi sono appositi luoghi per il sollievo dal caldo, Consultare il Piano Comunale di gestione delle ondate di calore 2023 pubblicato nel sito del Comune di Perugia (https://www.comune.perugia.it/pagine/piano-emergenza-calore).