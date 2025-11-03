Maltempo in calo, anticiclone porta sole e clima mite

Settimana stabile ma con nebbie mattutine in pianure

Secondo il comunicato di ANSA, l’Italia si prepara a vivere una fase di stabilità atmosferica grazie a una rimonta dell’anticiclone, che raggiungerà il suo apice tra martedì e mercoledì, garantendo tempo prevalentemente sereno per gran parte della settimana. Come evidenziato dal meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, oggi alcune zone, in particolare il medio e basso Adriatico e le aree tirreniche di Sicilia e Calabria, dovranno ancora fare i conti con piogge e rovesci, destinati però a diminuire progressivamente entro la sera.

La svolta vera e propria è attesa dal 4 novembre, quando l’alta pressione investirà tutto il Paese, portando giornate soleggiate e temperature insolitamente miti per il periodo. Le temperature massime saliranno sopra i 18°C, con un clima piacevole soprattutto durante le ore diurne, ma accompagnato da notti più fresche a causa del forte raffreddamento notturno. In alcune pianure settentrionali si assisterà alla formazione di foschie e nebbie, fenomeni tipici dell’autunno che tenderanno a dissolversi entro tarda mattinata lasciando spazio al sole.

Verso la fine della settimana, tra giovedì e venerdì, un nuovo fronte atlantico collegato a un vortice interesserà la Sardegna, portando piogge inizialmente sulle Isole Maggiori e successivamente al Sud e lungo le regioni adriatiche centrali. Nonostante il peggioramento previsto, il clima rimarrà più mite della media stagionale, con un aumento del contrasto termico tra giorno e notte.

Nel dettaglio, il meteo previsto: lunedì 3 al Nord sereno con nebbie mattutine, al Centro piogge sulle adriatiche, al Sud rovesci e temporali locali. Martedì 4 stabile e soleggiato al Nord, sole e temperature in aumento al Centro, stabile al Sud. Mercoledì 5 nubi sparse al Nord, sereno con nebbie o foschie al Centro, sereno e mite al Sud. La tendenza indica calo della pressione e peggioramento dalla Sardegna verso il Sud nel weekend.