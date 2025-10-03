San Sisto Perugia rinasce tra luce, sicurezza e nuove infrastrutture

Investimenti mirati per illuminazione e decoro urbano quartiere
San Sisto Perugia rinasce – San Sisto torna al centro delle priorità dell’Amministrazione comunale grazie a un investimento complessivo di circa 50.000 euro, approvato con la recente variazione di bilancio, destinato al potenziamento della pubblica illuminazione in punti strategici del quartiere. Gli interventi interesseranno la Strada Pievaiola, da Centova al primo semaforo, completando i punti luce mancanti; Via Bach verso il campo sportivo, per aumentare visibilità e sicurezza; e l’area verde dei Pini, che sarà valorizzata rendendo più fruibile uno spazio centrale per i cittadini.
San Sisto Perugia rinasce
Queste opere si inseriscono nel quadro più ampio di Agenda Urbana e dei lavori BRT, mirando a risolvere criticità storiche e rafforzare sicurezza e decoro urbano. La strategia comunale include anche un milione di euro aggiuntivo per strade e nuove risorse contro vandalismo e degrado, restituendo ordine e vivibilità a tutta la città. L’attenzione all’ascolto dei residenti e la determinazione dell’amministrazione confermano un percorso costante verso la valorizzazione del quartiere.
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