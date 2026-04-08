Incidente in A1 tra Orvieto e Fabro, quattro mezzi pesanti coinvolti

8 Aprile 2026 Cronaca, InEvidenza

Incidente in A1 tra Orvieto e Fabro, quattro mezzi pesanti coinvolti

Traffico completamente bloccato sull’Autostrada del Sole, nel tratto in direzione nord tra Orvieto e Fabro, a causa di un incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti.

Il sinistro si è verificato poco dopo l’ingresso di Orvieto, all’altezza del chilometro 447, in corrispondenza dello scambio di carreggiata. Attualmente si registrano circa 5 chilometri di coda, in aumento.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e i soccorsi sanitari. Al momento si segnala un ferito.

La circolazione resta bloccata in direzione nord, con forti disagi per gli automobilisti.

I video

 

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