Incendio in mansarda a Terni evacuati tre residenti

Paura in via Papa Benedetto III con fiamme che hanno interessato

Nel pomeriggio di domenica una situazione di emergenza si è sviluppata in via Papa Benedetto III a Terni, quando le fiamme hanno interessato la mansarda di una palazzina caratterizzata da tre livelli abitativi. L’allarme è scattato rapidamente e la centrale dei Vigili del Fuoco di Terni ha immediatamente disposto l’invio di quattro mezzi di soccorso con due squadre operative dedicate all’intervento.

Intervento tempestivo in via Papa Benedetto III

La prontezza della risposta ha permesso di contenere la situazione in tempi brevi, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente verso le altre unità abitative della struttura.

Evacuazione risolta senza conseguenze

I tre occupanti della mansarda colpita dalle fiamme sono riusciti a guadagnare l’esterno della palazzina senza essere esposti direttamente ai fumi tossici generati dall’incendio. Nessuna persona ha subito danni fisici o intossicazione da monossido di carbonio, un elemento particolarmente critico in questo genere di emergenze abitative. L’evacuazione è avvenuta in modo ordinato grazie anche alla prontezza dei residenti nel riconoscere il pericolo e nel dirigersi verso le vie di fuga disponibili.

Operazioni di bonifica e controllo

Al momento dell’intervento la situazione è stata stabilizzata e posta completamente sotto controllo dalle squadre dei Vigili del Fuoco. Le operazioni hanno compreso l’estinzione delle fiamme e il monitoraggio dei locali interessati al fine di escludere la presenza di focolai secondari. Le verifiche tecniche e investigative proseguiranno nei prossimi giorni per accertare le cause che hanno originato l’incendio nella mansarda e per valutare l’entità dei danni strutturali alla zona colpita. I competenti uffici comunali e gli esperti incaricati esamineranno la documentazione relativa alla sicurezza antincendio della palazzina e procederanno con i rilievi necessari secondo la procedura standard prevista in questi casi.