Solidarietà Pd: raccolta alimentare sostiene 150 famiglie umbre

Azione concreta del partito per rafforzare aiuti e comunità

La raccolta alimentare promossa dal Partito Democratico provinciale di Perugia, in collaborazione con l’Unione comunale, ha registrato una partecipazione ampia e costante, trasformandosi in un intervento concreto capace di raggiungere circa 150 famiglie assistite da ADRA Italia nel territorio perugino. L’iniziativa, ospitata negli spazi di Felicittà, ha mostrato un coinvolgimento diffuso che ha superato le aspettative degli organizzatori, confermando la volontà del partito di mantenere un rapporto diretto con le situazioni di fragilità presenti nella comunità.

Il segretario provinciale del Pd, Lodovico Baldini, ha evidenziato come la risposta dei militanti e degli amministratori abbia rappresentato un segnale tangibile di attenzione verso chi vive condizioni difficili. La presenza di iscritti, segretari di circolo, consiglieri e parlamentari ha dato forma a un gesto collettivo che, nelle parole di Baldini, ha voluto ribadire la centralità della prossimità sociale come parte integrante dell’impegno politico.

Sulla stessa linea si è espresso Stefano Moretti, segretario dell’Unione comunale del Pd di Perugia, che ha sottolineato il valore politico e civile dell’iniziativa. Moretti ha richiamato l’importanza di mantenere un legame costante con il territorio attraverso azioni che non si limitino alla dimensione simbolica, ma che producano effetti immediati per le famiglie più esposte. Ha inoltre ricordato il sostegno dell’amministrazione comunale e dell’assessora Costanza Spera, che ha accompagnato l’organizzazione della giornata.

Un ruolo determinante è stato riconosciuto a Marco Hromis, referente umbro di ADRA Italia, che ha coordinato la parte logistica e operativa della raccolta. Hromis ha espresso gratitudine per la collaborazione ricevuta, sottolineando come il contributo del Pd permetterà di garantire un aiuto concreto in vista delle festività natalizie. La consegna dei pacchi alimentari, ha spiegato, rappresenterà un supporto immediato per le famiglie seguite dall’agenzia umanitaria, rafforzando un percorso di assistenza che richiede continuità e organizzazione.

Il responsabile associazionismo e volontariato del Pd provinciale, Federico Cesaretti, ha annunciato che la prossima iniziativa si terrà a Spoleto a metà gennaio, confermando la volontà di proseguire un percorso strutturato di solidarietà. L’obiettivo, ha spiegato, è costruire una rete stabile di interventi che possa rispondere in modo costante ai bisogni emergenti.

In una dichiarazione congiunta, Baldini e Moretti hanno espresso l’auspicio che, anche grazie a questa raccolta, il periodo natalizio possa essere più sereno per molte famiglie. Hanno ribadito che la solidarietà non può essere episodica, ma deve diventare parte di una visione più ampia, capace di sostenere un welfare pubblico inclusivo, orientato alla dignità delle persone e alla coesione sociale. Il Pd, hanno ricordato, intende continuare a promuovere iniziative che uniscano impegno politico e attenzione diretta ai bisogni reali, rafforzando un modello di comunità che non lascia indietro nessuno.