Le prime anticipazioni di Eurochocolate 2018 e due progetti in progress. A poco meno di un mese dall’apertura della 25a edizione di Eurochocolate, sono molti gli eventi che andranno a comporre il ricco programma dei festeggiamenti. Principale attrazione dell’anno, sul palco della suggestiva Piazza IV Novembre, sarà la maxi scatola di cioccolatini di ben 4 metri, contenente 25 prelibatezze assortite di vero cioccolato. Un’originale istallazione voluta per ricordare che Eurochocolate è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita! Nei dieci giorni della manifestazione, grazie a un divertente gioco e golosi assaggi, si potranno infatti ripercorrere le principali e sorprendenti attrazioni che hanno fatto la storia della manifestazione.

Appuntamento rimasto indelebile nella memoria di tanti appassionati e che fece scuola nel mondo del cioccolato, Cioccolatomania è il nome del memorabile corso di degustazione guidata nato con Eurochocolate nel lontano 1994.

Condotto dai più importanti protagonisti nazionali e internazionali del cioccolato e da giovani talenti che poi sono diventati delle vere e proprie chocostar, Cioccolatomania è uno dei primi e fondamentali capitoli della golosa storia di Eurochocolate che quest’anno rivivranno insieme ai suoi personaggi più significativi, appositamente invitati per festeggiare i 25 anni dell’evento.

Hanno già garantito la loro presenza a Perugia, dal 19 al 28 Ottobre 2018, l’artigiano del cioccolato torinese Guido Gobino, maestro nel coniugare tradizione e innovazione nella creazione di nuovi prodotti, ma anche Andrea Slitti che, partendo dalla piccola torrefazione di famiglia a Monsummano, in Toscana, è diventato uno dei più importanti cioccolatieri artigianali al mondo. Non poteva mancare Pierpaolo Ruta, sesta generazione della famiglia Bonajuto e ambasciatore nel mondo del cioccolato di Modica. Per l’occasione, torneranno a Eurochocolate anche Enric Rovira, estroso cioccolatiere catalano, maestro di creatività e artista di un raffinatissimo design al cioccolato, Gianluca Franzoni, Presidente e fondatore di Domori, che ha dedicato la sua vita alla ricerca del cacao perduto fra le piantagioni del Sud America e Cecilia Tessieri, fondatrice di Amedei e prima donna a ricoprire nel mondo il ruolo di maître chocolatier.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Presente a Eurochocolate 2018 anche una rappresentanza del suggestivo Comprensorio della Paganella in Trentino, sede esclusiva, dal 13 al 16 Dicembre prossimi, della prima attesissima edizione di Eurochocolate Christmas. Il format natalizio dell’evento è strutturato in modo da coinvolgere i comuni di Andalo, Fai Paganella, Molveno, Cavedago e Spormaggiore grazie a un articolato programma di iniziative diffuse che animeranno le principali piazze e strutture ricettive e di intrattenimento, fino alle location più caratteristiche come rifugi, ristoranti e librerie, ciascuna delle quali ospiterà appuntamenti a tema cioccolato.

Una nuova cioccolatosa avventura sta intanto prendendo forma. Eurochocolate è infatti pronta ad accogliere la delegazione giapponese di Kyoto Kansai Group, già incontrata in questi giorni a Perugia, per mettere a punto il format del primo Eurochocolate Osaka. L’evento, in programma dal 1 al 14 Febbraio 2019, rappresenta un’occasione unica per affacciarsi sul mercato asiatico in un periodo, quello di San Valentino, in cui il cioccolato diventa indiscusso prodotto di culto. Eurochocolate Osaka porterà così in estremo Oriente i principali ingredienti di successo del format perugino: dal Chocolate Show, con i suoi produttori di cioccolato artigianali e industriali, alle spettacolari Sculture di Cioccolato e le golose degustazioni guidate. Tutti i dettagli saranno ufficialmente presentati durante Eurochocolate.

Anche Costruttori di Dolcezze, brand leader indiscusso in Italia del fun chocolate dedica all’edizione dei 25 anni di Eurochocolate alcune originali e simpaticissime novità: Cioccolatondo, il nuovo concept espositivo pensato per una migliore valorizzazione e commercializzazione del cioccolato artigianale e i nuovissimi prodotti della linea Choco BBQ ovvero i golosi e unici BISTECCA, SPIGOLOSO e BURGERCIOK.

Un buon cioccolato? Chi cerchia… prova! Così nasce Cioccolatondo, una soluzione pratica e accattivante per gestire in modo nuovo e originale la vendita delle ormai classiche e diffuse lastre di cioccolato. Così la golosa materia prima prende una forma circolare inedita che si arricchisce di un packaging semplice da confezionare e bello da vedere. Cioccolatondo si potrà gustare nelle varianti bianco, latte e fondente, puri o arricchiti con nocciole, mandorle e altra frutta secca o candita.

Pronta a esaltare tutta la versatilità e il gusto del cioccolato anche la nuovissima linea Choco BBQ con le sue tre simpatiche varianti a tema bistecca, spiedino e hamburger. Nascono così BISTECCA, due golose stecche di cioccolato confezionate proprio come fossero appetitose bistecche, SPIGOLOSO, un goloso spiedino di frutta secca o candita ricoperta con irresistibile cioccolato al latte o fondente. A completare la serie, un immancabile BURGERCIOK, originale rivisitazione della più classica unione tra riso soffiato e cioccolato. Tante novità per la venticinquesima edizione di Eurochocolate. Vi aspettiamo per festeggiare insieme un compleanno tutto d’argento!

