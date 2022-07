Search for: Search Button

PAC 2000A Conad: una presenza di valore per il territorio

PAC 2000A è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni, dall’Umbria al Lazio, dalla Campania alla Calabria e in Sicilia.

PAC 2000A è associata a Conad – Consorzio nazionale dettaglianti – la più ampia organizzazione in Italia di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio. Sotto il profilo societario, Conad è un consorzio di cooperative territoriali che associano imprenditori, dando vita a un modello distributivo fondato sulla figura dell’imprenditore del commercio associato in cooperativa, protagonista di un network che ha nel consorzio lo strumento di orientamento e sintesi dell’intero sistema.

Realtà leader sul territorio, PAC 2000A concorre con determinazione alla crescita e al benessere dei territori in cui è presente dove opera attraverso 1.482 punti vendita, 79 Concept Store e 24 altre insegne gestiti da 1.079 soci imprenditori. La Cooperativa ha chiuso il 2021 con un giro d’affari complessivo di 4,45 miliardi di euro, in crescita del 7,72% rispetto al 2020, un patrimonio netto di 872 milioni di euro e un utile netto di oltre 46 milioni di euro. ll 2021 ha visto crescere anche la quota di mercato che ha raggiunto il 20,58%, nei territori in cui è presente, mantenendo la propria leadership in Umbria (33,71%), Lazio (29,73%) e Calabria (26,66%) e confermando la seconda posizione in Campania (16,32%) e in Sicilia (15,16%). Nel 2021 la rete commerciale ha sfondato il tetto dei 6 miliardi di euro di fatturato ed impiegato complessivamente 25.531 collaboratori, in crescita del +8,2%, rispetto al 2020, dando un contributo tangibile in termini di sostegno all’economia locale e all’occupazione.

Il network logistico di PAC 2000A si compone di 18 Centri di Distribuzione (Ce.Di) presenti nei territori in cui opera la cooperativa, per una superficie complessiva di 280.230 mq, che assicurano un servizio coerente con il business aziendale rivolto alla qualità, all’efficienza, all’innovazione e alla sostenibilità, con lo sguardo ai costi, al fine di garantire un solido vantaggio competitivo.

La cooperativa coltiva da sempre un solido legame con i territori, dedicando massima attenzione alla valorizzazione delle aziende e della filiera agroalimentare regionale e locale. Nei 2021 la rete dei fornitori di PAC 2000A conta 869 fornitori locali con cui la cooperativa ha generato un giro di affari di oltre 457,8 milioni di euro. A questi, si aggiungono ulteriori imprese del territorio con le quali PAC 2000A ha sottoscritto accordi per la fornitura di merci e servizi, per un totale di 1.019 imprese e oltre 870 milioni di fatturato.

PAC 2000A si impegna quotidianamente insieme ai propri soci per costruire valore sostenibile nei territori in cui è presente. Nel corso del 2021 la cooperativa ha consolidato il proprio ruolo di presidio e riferimento per le comunità, promuovendo numerose campagne a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie, generando oltre 260 milioni di euro di risparmio per i clienti e destinando oltre 1 milione di euro per sostenere iniziative sociali, culturali e umanitarie a favore delle comunità, offrendo supporto a tante realtà che lavorano nel sociale e nel volontariato e sostenendo progetti a favore della scuola, dello sport giovanile e delle associazioni ed enti no profit sui territori in cui opera.

Per il triennio 2022 -2024 PAC 2000A ha definito un attento piano di sviluppo con investimenti per 457 milioni di euro con l’obiettivo di accrescere l’efficienza e la sostenibilità del gruppo, di investire in digitalizzazione, innovazione e valorizzazione delle filiere locali, nonché in formazione e crescita del capitale umano e per il potenziamento della logistica.

FOCUS UMBRIA

In Umbria la cooperativa è insegna leader della regione, con una quota di mercato del 33,71% e con un fatturato i 554 milioni di euro, in aumento del 2,03% rispetto al 2020. Risultati raggiunti grazie a una rete composta da 203 punti vendita e la presenza capillare dei soci imprenditori sul territorio.

PAC 2000A è da sempre una realtà vicina a persone e territori, attiva e protagonista nel valorizzare e sostenere le economie locali, di cui tanti piccoli e medi produttori sono i principali interpreti. Una distintività che si concretizza da una parte nel supporto ai fornitori locali e dall’altra nella valorizzazione delle eccellenze locali.

La sottoscrizione di accordi di fornitura con le aziende locali risulta strategica per tutti i comparti coinvolti (ortofrutta, carni, ittico). Nel 2021 in Umbria, per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, sono 27 le aziende locali da cui la cooperativa si rifornisce, per un fatturato di 14,1 milioni di euro. Lo sviluppo della filiera delle carni locali, infine, ha prodotto la collaborazione, in regione, con 15 aziende locali da cui la cooperativa ha acquistato prodotti per un totale di 22,3 milioni di euro.

Conad al fianco di Umbria Jazz per sostenere la cultura e i giovani talenti

Conad, insegna leader della Grande Distribuzione in Italia, conferma il proprio supporto ad Umbria Jazz, tra le principali manifestazioni musicali nel panorama nazionale. Lo fa da oltre 10 anni in qualità di main sponsor dell’iniziativa, insieme alla Cooperativa PAC 2000A, nella convinzione che la promozione e lo sviluppo della cultura e dei talenti, in particolar modo nelle giovani generazioni, sia un modo per creare ricchezza per tutta la comunità in cui viviamo.

Per sostenere in modo concreto i giovani musicisti del Jazz e dato il grande successo delle edizioni passate, anche quest’anno Conad ha organizzato insieme a Fondazione Umbria Jazz il concorso musicale Conad Jazz Contest, aperto a giovani musicisti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, solisti o gruppi, con la possibilità per 10 artisti di esibirsi sul prestigioso palco perugino nei giorni della manifestazione, e un supporto significativo alla carriera — con un contributo pari a 5.000 euro – per il primo classificato.

Da sempre, Conad è vicina ai bisogni delle Comunità in cui opera, andando oltre le mura dei propri punti vendita, attraverso un impegno concreto che si esprime in iniziative in ambito ambientale, sociale e culturale: l’edizione 2022 dell’Umbria Jazz rappresenta un’importante occasione culturale di aggregazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

In Umbria Conad è presente attraverso la cooperativa PAC 2000A, azienda di primo piano nel territorio in cui opera e con cui ha un legame di condivisione e impegno per la creazione di valore economico, sociale, occupazionale per la comunità. PAC 2000A da anni sostiene questa importante iniziativa, alimentando il forte legame con la regione dove ha la propria sede storica ed in cui lavora anche per il sostegno e la promozione delle eccellenze, delle aziende e delle produzioni locali.

Il sostegno a Umbria Jazz e ai giovani talenti attraverso il Conad Jazz Contest rientra nella strategia concreta di sostenibilità di Conad, denominata “Sosteniamo il futuro”, e basata su tre dimensioni: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio.

Conad — Consorzio Nazionale Dettaglianti — è la più ampia organizzazione di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio presente in Italia. Dal 2019 è divenuta l’insegna leader di mercato con una quota del 15,07% e con oltre 3.300 negozi.

PAC 2000A Conad – è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni, dall’Umbria al Lazio, dalla Campania alla Calabria e in Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con 1.482 punti vendita, 79 concept store e 24 altre insegne sul territorio, un fatturato di oltre 4,45 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,58% confermandosi leader nei territori in cui opera.