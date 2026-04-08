Rapina armata a Corciano: un denunciato, complice in fuga

Colpo al drive-in, bottino di circa 800 euro

Rapina a mano armata nella notte presso un esercizio pubblico: la Polizia di Stato ha denunciato un uomo del 1998 per ricettazione e rapina aggravata in concorso, mentre il complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza. Sul posto, gli agenti delle Volanti hanno raccolto la testimonianza della dipendente, che ha riferito di essere stata minacciata da un uomo con il volto coperto e armato di pistola. L’individuo, dopo averla costretta ad allontanarsi dalla cassa, ha afferrato i registratori passando dalla finestrella del drive-in, riuscendo a impossessarsi di uno dei dispositivi contenente circa 800 euro.

Subito dopo il colpo, il rapinatore si è dileguato a bordo di un’auto. Le ricerche avviate nell’immediatezza hanno consentito agli agenti di rintracciare due soggetti sospetti: uno, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, è fuggito alla vista della Polizia facendo perdere le proprie tracce; l’altro è stato invece bloccato.

Sottoposto a perquisizione, quest’ultimo è stato trovato in possesso di 380 euro in contanti, ritenuti verosimilmente parte del bottino. Accompagnato in Questura, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per ricettazione e rapina aggravata in concorso.

Poco dopo, in un parcheggio nelle vicinanze, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato il veicolo utilizzato per la rapina, risultato essere provento di furto.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Squadra Mobile per risalire all’identità del complice in fuga.