Minaccia i genitori e tenta rogo: arrestato 45enne

Chiedeva soldi per la droga, fermato dalla Polizia
Ha minacciato i genitori e tentato di incendiare l’auto del padre per ottenere denaro: un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di estorsione.
L’intervento è scattato a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza, che ha segnalato una situazione di forte tensione all’interno di un’abitazione del capoluogo. Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto il racconto dei genitori, che hanno riferito di reiterate condotte intimidatorie da parte del figlio, culminate nel tentativo di dare fuoco all’auto e nelle minacce di morte per ottenere denaro destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti.
All’arrivo degli operatori, l’uomo si trovava ancora in casa e ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e non collaborativo, proseguendo nelle minacce. Gli agenti sono quindi intervenuti per contenerlo in sicurezza.
Condotto in Questura per gli accertamenti, è emerso che il 45enne era stato sottoposto, fino allo scorso 4 aprile, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai genitori.
Alla luce dei fatti, l’uomo è stato arrestato per estorsione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trasferito nel carcere di Perugia Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.
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