Incidente autobus e guasto contatori gas, famiglie dormiranno in hotel

I tecnici Asm sono al lavoro e si prevede il ripristino in serata per quasi tutte le utenze tranne che per le 13 famiglie della palazzina interessata che saranno ospitate per la notte al Class Hotel, non per problemi di sicurezza, ma perché in quell’immobile il gas non potrà essere riallacciato prima di domani e di conseguenza anche gli impianti di riscaldamento non funzionano.

Il guasto è stato causato da un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio in strada di San Giacomo fra Collescipoli (Terni) e Ponte San Lorenzo (Narni). Un autobus di linea spento in attesa di ripartire, si è sfrenato finendo contro il muro di un’abitazione e contro i contatori del gas.

ASM Terni S.p.A., che svolge l’attività di esercizio della rete di gas naturale in qualità di socio della soc. Umbria Distribuzione Gas, è intervenuta sul luogo.

Anche il sindaco Latini e gli uffici comunali competenti hanno seguito nel pomeriggio l’evolversi della situazione.