In Umbria cresce l’allarme per violenza sulle donne

Procure rafforzano vigilanza, ma ferita resta aperta

In Umbria i reati legati alla violenza sulle donne mostrano un andamento in crescita costante, con un quadro che desta forte preoccupazione nelle istituzioni giudiziarie. A Perugia si è consumato il primo femminicidio registrato a livello nazionale nel corso dell’anno, episodio che ha segnato profondamente il dibattito pubblico e che viene richiamato dalla Procura generale in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere del 25 novembre.

Il procuratore generale Sergio Sottani ha ribadito l’impegno degli uffici requirenti del distretto umbro nell’applicazione del Codice rosso, con particolare attenzione ai casi di violenza domestica e di genere. Nonostante il rafforzamento delle attività investigative e l’intensificazione del monitoraggio giudiziario, questa tipologia di reati continua a rappresentare una ferita aperta nel tessuto sociale, difficile da rimarginare.

Le relazioni semestrali inviate alla Cassazione hanno evidenziato un incremento delle azioni di vigilanza sui procedimenti, con sistemi capaci di individuare ritardi e buone prassi senza intaccare l’autonomia dei singoli uffici. Tale modello, sottolinea Sottani, ha consentito di orientare interventi più mirati e di consolidare strategie operative.

Parallelamente, le Procure umbre hanno rafforzato la cooperazione interistituzionale attraverso protocolli e accordi operativi, mirati a rendere più incisiva la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Queste intese, frutto di un dialogo costante, hanno l’obiettivo di garantire una risposta coordinata e tempestiva a tutela delle vittime.

Un dato particolarmente allarmante riguarda la diffusione della violenza tra adolescenti, che si manifesta non solo nelle relazioni affettive ma anche attraverso forme psicologiche e digitali. La Procura per i minorenni segnala la necessità di un percorso educativo che includa dimensioni emotive, relazionali e digitali, per prevenire comportamenti violenti già nelle prime esperienze giovanili.

Sottani ha definito il 25 novembre un momento cruciale per riflettere sulla gravità del fenomeno e sull’urgenza di rafforzare le politiche di tutela. Il procuratore ha richiamato l’attenzione sulla necessità di mettere in rete le istituzioni, accelerare i processi e investire in cultura e formazione, affinché la risposta non si limiti alla repressione penale ma diventi sempre più coordinata, rapida ed efficace.

Il primo femminicidio dell’anno nel distretto umbro rappresenta un monito drammatico: la violenza di genere non è un problema confinato alle statistiche, ma un’emergenza che incide sulla vita quotidiana e sulla percezione di sicurezza delle comunità. Le Procure ribadiscono che la lotta a questo fenomeno richiede un impegno collettivo, capace di unire giustizia, istituzioni e società civile.