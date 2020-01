Capodanno 2020, scoppio petardi, a Perugia e Terni diversi cassonetti in fiamme

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Cavour di Perugia è intervenuta intorno alle 00.15 in zona San Marco per un incendio garage. L’origine e in fase di accertamento ma probabilmente sono scaturite da un petardo. Interessato l’impianto elettrico dello stabile, nessuna persona coinvolta. Durante la notte, oltre l’incendio del garage, ci sono stati alcuni incendi cassonetto dovuti ai botti di fine anno, un paio di canne fumarie e alcune aperture di porta.

Notte di Capodanno relativamente tranquilla per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Terni. Una decina gli interventi sino all’alba soprattutto in città dove siamo intervenuti per una siepe ed alcuni cassonetti andati a fuoco, un ascensore bloccato con persone all’interno e qualche apertura porta… Decisamente una festa senza particolari criticità.