Arriva il vero freddo e una big snow, ecco dove e quando

Questa sera, da un’accurata analisi dei Centri di Calcolo, giungono ulteriori conferme circa l’arrivo di un freddo e profondo vortice di bassa pressione sull’Italia pronto a riportare neve abbondante: sarà BIG SNOW su parecchie zone di pianura che verranno coperte da uno spesso manto nevoso.

Vediamo dunque quali saranno le pianure interessate.

Il “fattaccio”, nonostante per molti sarà come sempre un bel vedere, si concretizzerà già a partire da mercoledì mattina quando le prime nevicate sulla fascia pianeggiante, interesseranno gran parte del nord ovest e la Liguria. Fiocchi su Cuneo, Torino, Milano e fino a Genova e Piacenza. Col passare delle ore le nevicate si faranno più fitte ed intense sempre sulle medesime zone ma in trasferimento anche alle aree interne della Toscana con la “dama bianca” che potrà raggiungere a Firenze.

La sera i fenomeni si attenuano sul Piemonte. Proseguiranno invece sulle pianure della bassa Lombardia, tutta l’Emilia con accumuli anche di 6-8 cm ogni sei ore. Neve nel fiorentino in trasferimento fino a bassa quota su tutta l’Appennino centrale e a quote un po’ più alte su quello meridionale.

In seguito, fra la notte e le prime ore di giovedì, le nevicate interesseranno gran parte delle pianure dell’Emilia Romagna con importanti accumuli e conseguenti problemi alla circolazione stradale. Interessato, a seguire, il Trentino con fiocchi a Trento. Anche il Veneto ed il Friuli saranno interessate da qualche nevicata sulle aree pianeggianti con neve nel triestino e a Udine. Continuerà a nevicare su queste aree sino alle ore centrali di giovedì. Fra il pomeriggio e la sera invece, i fenomeni nevosi cominceranno ad attenuarsi sull’Emilia Romagna ed in seguito sul resto del nord est ed al centro Italia. Pausa fino alle prime ore di venerdì quando si avvicinerà una nuova insidia nevosa della quale parleremo più avanti. (Ilmeteo.it)