Governance crisi aziendale Umbria protagonista a Roma

Roma, De Rebotti presenta Unità Missione crisi d’impresa

ROMA, 20 maggio 2026 – La Regione Umbria assume un ruolo di primo piano nel dibattito nazionale sulla gestione delle crisi industriali. L’assessore Francesco De Rebotti ha partecipato alla tavola rotonda organizzata da Sviluppo Lavoro Italia nella capitale. L’incontro ha visto la presenza di rappresentanti di Lombardia Veneto Toscana e Piemonte. Il focus è stato posto sulle strategie regionali per mitigare gli effetti occupazionali delle transizioni aziendali. L’Umbria ha presentato il proprio modello operativo come esempio di best-practice territoriale. La condivisione di esperienze mira a creare una rete virtuosa tra le amministrazioni locali.

L’Unità di Missione crisi d’impresa

De Rebotti ha illustrato il funzionamento dell’Unità di Missione crisi d’impresa (Utci). Questo strumento rappresenta l’evoluzione degli approcci precedenti nella gestione delle emergenze produttive. L’Utci si avvale della collaborazione sinergica tra Arpal Umbria Sviluppumbria Gepafin e Sviluppo Lavoro Italia. Tale integrazione garantisce un intervento multilivello capace di rispondere rapidamente alle criticità. Il sistema è stato recentemente potenziato attraverso un approccio multidisciplinare condiviso. La capacità di incrociare dati provenienti da diverse fonti aumenta l’efficacia delle decisioni prese.

Innovazione nei processi di prevenzione

Il modello umbro introduce elementi tecnologicamente avanzati nella pubblica amministrazione. Un sistema di scoring classifica le crisi aziendali in base al rischio potenziale e all’impatto sui lavoratori. Questo meccanismo permette di prioritizzare gli interventi dove la necessità è più urgente. Il processo strutturato parte dalla raccolta dati fino all’attivazione di tavoli tecnici con le imprese. Le parti sociali vengono coinvolte attivamente nella definizione di soluzioni condivise e durature. L’obiettivo finale è la stipula di Accordi Quadro che prevedano misure concrete di reindustrializzazione.

Sostegno al sistema produttivo regionale

L’intento principale della politica regionale è prevenire l’aggravarsi dei processi di crisi industriale. Analizzando tutte le fattispecie determinanti si cerca di intervenire tempestivamente sul nascere. I servizi offerti alle aziende diventano sempre più efficaci grazie all’innovazione metodologica adottata. La partecipazione romana conferma la validità del percorso intrapreso dall’amministrazione umbra. De Rebotti sottolinea come questa visibilità nazionale rafforzi la credibilità istituzionale della Regione. La tutela dell’occupazione resta la priorità assoluta nelle azioni di governo del territorio.