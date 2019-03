Maurizio Mastrini in concerto a Collestrada, domenica 3 marzo

Domenica 3 marzo alle 17.30 il centro commerciale Collestrada accoglierà il Maestro Mastrini e il suo pianoforte a coda per un inedito concerto di pianoforte in cui il pianista svelerà in anteprima le note che compongono le melodie dei brani del suo nuovo ed atteso lavoro discografico.

Maurizio Mastrini arriva a Collestrada marcando con il numero 633 la sua nuova esibizione; dal lontano 17 novembre 2009 ad oggi il Maestro ha tenuto concerti in tutto il mondo da Londra a New York, Buenos Aries , Tokyo, Bangkok, Singapore, Vienna. Il nuovo disco Excellence sarà composto da 13 brani, alcuni dei saranno proposti a Collestrada insieme ad altri pezzi che hanno sancito il successo del Maestro in questi anni.

Il disco sarà prodotto da una figura di spicco a livello mondiale in quanto a produzioni musicali, il cui nome ancora Mastrini non ci vuole svelare ma ci tiene molto a raccontarci che “è il primo lavoro che condivido con un altra persona, una figura che ha fatto si che ogni brano fosse sistemato in maniera maniacale cioè nel miglior modo possibile tanto che per arrivare alla versione dei brani che eseguirò domenica si è passati attraverso un numero importante di versioni”.

Il festival Opera Music Collestrada si arricchisce di un nuovo interessante appuntamento che si prospetta avere il grande seguito di presenze di pubblico delle date precedenti.

Tra le varie figure di spicco che calcheranno il palco ci sarà anche il maestro Uto Ughi che contribuirà alla manifestazione portando la sua testimonianza e valenza artistica venendo a presentare il suo ultimo libro e ultimo CD il 12 maggio p.v.

www.collestrada.it

www.facebook.com/Centrocommercialecollestrada