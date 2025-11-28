A Monte Castello di Vibio rivive il “Paese del Natale”

Il borgo di Monte Castello di Vibio (Pg) torna ad essere il “Paese del Natale” dove adulti e piccini potranno immergersi nello spirito natalizio tra Casa di Babbo Natale, Casa della Befana, Casa del Grinch e il Presepe Artistico allestito nella Chiesa di Santa Illuminata

Un ricco cartellone di appuntamenti animerà l’intero periodo, dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, tra musica, spettacoli, addobbi natalizi e intrattenimento

Tra gli eventi più attesi sabato 27 dicembre il concerto di musica corale Gospel interpretato dal Joyful Singing Choir

L’iniziativa s’inserisce tra le azioni intraprese per potenziare la vocazione culturale e artistica del piccolo borgo umbro di di Monte Castello di Vibio nell’ambito del progetto di rigenerazione culturale e sociale PNRR “Art Academy”

28 novembre 2025 – Presentato stamattina a Perugia, presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, il programma di “Natale a Monte Castello di Vibio”, evento che prenderà il via domenica 30 novembre 2025 e che nel periodo dell’Avvento e per tutte le Festività natalizie, trasformerà il borgo di Monte Castello di Vibio (Pg) nel “Paese del Natale”, accompagnando i visitatori in un viaggio tra magia, tradizione e comunità, grazie a una serie di iniziative promosse dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Fino al 6 gennaio 2026 infatti, il suggestivo borgo umbro sarà immerso in una magica atmosfera natalizia, animata da decorazioni e addobbi a tema, dove ogni via racconterà una storia, ogni luce accenderà un sorriso e ogni incontro scalderà il cuore.

Ad aprire la conferenza stampa Agnese Cerquaglia, Sindaco di Monte Castello di Vibio che ha spiegato come “La manifestazione ideata per il periodo di natalizio s’inserisce nell’azione promozionale “Monte Castello di Vibio – Art Academy”, progetto locale di rigenerazione culturale e sociale che, finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) misura M1C3 – Intervento 2.1 – Attrattività dei Borghi Storici e ideato dall’amministrazione comunale per comunicare le caratteristiche salienti del nostro borgo, caratterizzato da scorci paesaggistici unici, da ampi panorami e da una luminosità intensa e particolare, ricercata da molti artisti come fonte di ispirazione per le loro opere. Grazie a questo finanziamento stiamo rivalutando diversi spazi di proprietà comunale che in parte saranno messi a sistema anche in occasione degli eventi natalizi e che comunque saranno a disposizioni della cittadinanza negli anni a venire”.

Sono intervenuti poi Daniela Brugnossi, Assessore Cultura e Turismo di Monte Castello di Vibio ed Edoardo Brenci, Direttore del Teatro della Concordia.

A chiudere la presentazione Nicola Norgini, Vicepresidente della Proloco di Monte Castello di Vibio, Associazione che collabora con l’Amministrazione comunale all’organizzazione dell’evento, che ha raccontato alcune delle novità realizzate per portare i visitatori alla scoperta del borgo nei sui angoli più nascosti “Saranno cento gli alberi di Natale, diversi per forma, colore e fantasia, costruiti con materiale di riciclo, da scovare tra le pietre, nei vicoli, sulle scalinate del borgo, come in una caccia al tesoro. Domenica 30 novembre apriranno le porte anche la Casa di Babbo Natale, allestita nelle sale di Palazzo Persiani, dove adulti e piccini potranno divertirsi con la fabbrica dei giocattoli, aggirarsi tra camera da letto, cucina e garage della slitta, e incontrare Babbo Natale in persona nella Sala del Trono, per esprimere richieste e desideri, mentre la Casa della Befana, accoglierà i visitatori come un rifugio magico tra calze appese, legna scoppiettante e profumo di dolci. In cima al borgo sarà poi allestita la “Casa del Grinch”, con caratteristiche pareti verdi, decorazioni storte e una montagna di regali disordinati, dove i bambini potranno ritrovare lo spirito del Natale”.

A dare il via alle iniziative in programma, domenica 30 novembre, dalle ore 15.00 il passaggio tra le vie del paese dei caratteristici zampognari che, con il loro repertorio musicale tradizionale, annunceranno l’inizio dell’Avvento, mentre alle ore 16.00 si terrà, nei locali della Chiesa di Santa Illuminata, il laboratorio per grandi e bambini “Intrecci di Natale”, durante il quale l’artigiana Silvana Giammarrusti, insegnerà a costruire ghirlande e addobbi natalizi grazie all’antica arte dell’intreccio.

La tradizione natalizia autenticamente umbra troverà la sua rappresentazione nell’allestimento del presepe artistico, all’interno della chiesa di Santa Illuminata. Tra luci soffuse e suggestive musiche di accompagnamento, si potrà ammirare la riproduzione di case, botteghe e antichi mestieri, all’insegna di fede, arte e meraviglia, grazie al lavoro manuale dell’artigiano locale Giancarlo Tentellini e dei suoi personaggi tutti in movimento.

Il “Natale a Monte Castello di Vibio” prevede poi un articolato programma di iniziative che, per l’intero periodo, animeranno il borgo tra musiche corali gospel, esibizioni di bande musicali itineranti, letture teatrali animate, spettacoli di trampolieri e di magia in strada. Lunedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, si assisterà all’esibizione itinerante della Street Band natalizia, si proseguirà nelle giornate di domenica 14 dicembre con lo spettacolo di trampolieri e di magia, e la domenica seguente, il 21 dicembre, con la gioiosa Parata Valdichiana Disney.

L’evento più atteso si terrà sabato 27 dicembre con il concerto di musica corale gospel messo in scena dal Joyful Singing Choir, formazione coristica nata nel 2015 sotto la direzione artistica di Aurora Scorteccia, cantante e insegnante di canto, allo scopo di promuovere la musica corale, in particolare il genere gospel, e l’arte dello spettacolo dal vivo, e oggi composta da quaranta elementi suddivisi in sezioni di soprani, tenori, contralti e bassi, sempre accompagnati da una band di maestri musicisti.

A fare da cornice al “Natale a Monte Castello di Vibio” anche gli spettacoli in scena al Teatro della Concordia, scrigno di inaudita bellezza conosciuto come il “teatro più piccolo del mondo”: venerdì 26 dicembre con “Natale Jazz – Perugia Big Band LAB” l’orchestra del PBB LAB – laboratorio musicale intergenerazionale costituito nel 50° anniversario della Perugia Big Band – emozioneranno sotto la direzione del talentuoso M° Riccardo Catria; mentre il Concerto degli Auguri di martedì 30 dicembre dal titolo “Let it be, piano solo”, sarà un viaggio emozionante tra i diversi generi musicali con il pianista Fabio Capriotti, che vedrà al termine il tradizionale brindisi in piazza per l’arrivo del nuovo anno (https://www.teatropiccolo.it/concordia/spettacoli/ ).

Il ricco cartellone del “Natale a Monte Castello di Vibio” sarà poi completato dalla Parata Luminosa – Laboratorio del Circo, prevista giovedì 1° gennaio 2026, e dalla suggestiva Scesa della Befana, in programma domenica 4 gennaio 2026.

Per tutto il periodo della manifestazione, in piazza Santa Illuminata, saranno allestiti punti ristoro e spazi per lo street food, caldi e accoglienti dove ritrovarsi tra amici e gustare panini, torta al testo, bevande calde e piatti tradizionali umbri. Si terranno inoltre mercatini espositivi di prodotti di artigianato locale e per i più piccoli, laboratori di Pittura Natalizia, di Ghirlande, di Palline e di Biscotti Natalizi, e di decorazioni con Feltro.

