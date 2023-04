Economia Eventi Via delle Prome, 18 - Perugia Map

Riapertura locali pubblico spettacolo, opportunità a Perugia

Nel centro storico di Perugia saranno riaperti i locali per il pubblico spettacolo. È questa la proposta che il consigliere comunale FI, Alessio Fioroni, ha presentato all’Aula di Palazzo dei Priori lo scorso 13 febbraio, ottenendone l’approvazione, e che sarà oggetto di un incontro con la cittadinanza promosso da Forza Italia Perugia.

“Nuove opportunità nel centro storico di Perugia. La proposta di riapertura dei locali per pubblico spettacolo” è il titolo dell’iniziativa, in programma per martedì 18 aprile, alle ore 18.30, presso il locale Il Birraio a Porta Sole, nel centro storico di Perugia.

Saranno presenti: il Consigliere comunale FI, Alessio Fioroni; il Coordinatore comunale FI, Edoardo Gentili e il Vice Coordinatore, Edoardo Pannacci.

Foto di LEEROY Agency da Pixabay

“La città di Perugia si distingue da sempre per inclusività, vivacità intellettuale e giovanile – ha dichiarato Fioroni – generazioni di giovani, si sono rese interpreti e protagoniste della vita e della cultura cittadina dando corso ad importanti momenti di aggregazione e condivisione di spazi fisici, artistici, di svago ed intrattenimento. Ed è stato il centro storico il principale fulcro di queste attività”.

“Il Centro Storico è, da qualche tempo, in via di riqualificazione, per cui si rende sempre più necessaria una strategia di integrazione tra diverse tipologie di offerta onde favorire le ricadute benefiche per commercio e turismo – ha aggiunto, ancora, Fioroni – In particolare, la salute dei centri storici non può più prescindere da spazi di socialità, idonei a riportare e/o consolidare la presenza dei cittadini scongiurando i fenomeni di illegalità e vandalismo”.

A conclusione dell’evento, è previsto un momento conviviale.