Le telecamere identificano i responsabili dei danni a Orvieto

Videosorveglianza incastra i vandali nel parcheggio di via Roma

ORVIETO, 9 febbraio 2026 – La stretta contro il degrado urbano e l’inciviltà segna un punto a favore della legalità. Grazie a un meticoloso lavoro di analisi tecnologica, i presunti responsabili di una sequenza di incursioni vandaliche avvenute nel parcheggio insilato di via Roma sono stati identificati. L’operazione, condotta con determinazione dal personale della Polizia locale, ha permesso di ricostruire i movimenti dei soggetti coinvolti, incrociando i dati digitali estratti dai nuovi impianti di controllo. La documentazione raccolta, contenente prove video inequivocabili, è stata ufficialmente consegnata all’autorità giudiziaria per l’avvio delle procedure legali previste, come riporta il comunicato istituzionale del Comune di Orvieto.

Il successo dell’operazione si deve a una sofisticata integrazione tra i circuiti interni della struttura e la rete di videosorveglianza recentemente potenziata nell’area esterna del piazzale. Gli agenti del comando cittadino hanno setacciato ore di filmati, riuscendo a isolare i momenti cruciali in cui sono stati messi a segno i danneggiamenti. Non si è trattato di semplici episodi isolati, ma di un comportamento reiterato che ha richiesto un monitoraggio costante del territorio. Questa sinergia tra occhio digitale e competenza investigativa ha permesso di chiudere il cerchio attorno ai colpevoli, che in passato avrebbero potuto contare sull’anonimato garantito dalle zone d’ombra.

Le violazioni accertate descrivono uno scenario di totale disprezzo per la cosa pubblica. All’interno del silos sono stati registrati sistematici allagamenti dei servizi igienici, manomissioni pericolose ai dispositivi antincendio e lo svuotamento ingiustificato degli estintori presenti lungo le corsie. Stefano Spagnoli, vicesindaco con delega alla Sicurezza, ha espresso ferma condanna per questi gesti, definendoli non solo uno sfregio estetico, ma un rischio concreto per l’incolumità degli utenti. Ogni intervento di ripristino ha gravato pesantemente sulle casse comunali, sottraendo risorse preziose che avrebbero potuto essere destinate a servizi migliorativi per i residenti di Orvieto.

L’efficacia dimostrata dal sistema attuale rappresenta solo l’inizio di una strategia più ampia volta a garantire la tranquillità dei cittadini. L’amministrazione ha confermato che la deterrenza esercitata dalle telecamere è l’unico strumento capace di scoraggiare il vandalismo prima che si trasformi in un costo sociale. In quest’ottica, è già stata annunciata un’ulteriore implementazione dei punti di ripresa in diversi settori critici della città. L’obiettivo è creare una rete di protezione capillare che renda impossibile l’impunità, trasformando la percezione di insicurezza in una certezza di controllo costante e dinamico su tutto il perimetro urbano.