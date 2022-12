Francesco Cenciarini Lega, territori spinta propulsiva ovunque

“Avere al mio fianco il sostegno di tutti i militanti della Provincia di Perugia mi rende orgoglioso, ma mi investe anche di grande responsabilità che intendo onorare con l’impegno quotidiano in tutti i territori della provincia”, l’intervento è del neoeletto segretario provinciale della Lega Perugia Francesco Cenciarini.

“Grazie agli Onorevoli Riccardo Augusto Marchetti e Virginio Caparvi per aver deciso di convergere sul mio nome e grazie a Manuela Puletti per il lavoro svolto con abnegazione in questi ultimi anni da Commissario Provinciale – prosegue – In questa fase abbiamo il dovere di lavorare con serietà per potenziare e in alcuni casi ricostruire la fiducia dei territori nel nostro movimento: è facile esserci quando le percentuali sono generose, ma i veri militanti restano e affrontano le difficoltà.

Davanti alle sfide non mi sono mai tirato indietro e anche stavolta ho scelto di metterci la faccia, ma soprattutto il cuore: questo movimento mi ha concesso la preziosa occasione di lavorare per il mio territorio come assessore comunale, ora è il momento di restituire alla Lega ciò che mi ha dato.

Lavorerò in continuità con quanto fatto fino ad oggi: sarò in contatto con tutte le realtà della Provincia di Perugia e, grazie al prezioso supporto e contributo di tutti i membri del Consiglio Direttivo, manterremo vivo il dialogo e il confronto con tutte le sezioni. La Lega è una forza di territorio – conclude – e sono proprio i territori ad essere la spinta propulsiva di ogni iniziativa che decliniamo poi sul piano amministrativo a livello comunale, regionale e nazionale grazie all’impegno dei nostri rappresentanti eletti. È dai territori che dobbiamo ripartire per tornare ad essere quella Lega autentica che è sempre stata una forza decisiva e incisiva”.