Aeroporto volano strategico per rilanciare sviluppo umbro

Sindacati richiamano attenzione sul futuro dello scalo di Perugia

Fit Cisl Umbria e Ugl Trasporti Umbria riportano l’attenzione sul ruolo dell’Aeroporto Internazionale S. Francesco d’Assisi, individuato come una delle leve più incisive per la crescita economica regionale. Le due sigle sindacali convocano una conferenza stampa per il 9 aprile 2026, alle 10.30, nella sala conferenze della Cisl Umbria in via Campo di Marte 4/N-5 a Perugia, con l’obiettivo di illustrare lo stato attuale dello scalo e sollecitare un confronto strutturato con politica e azienda.

### Un’infrastruttura decisiva per competitività e lavoro

Secondo i sindacati, lo scalo umbro rappresenta un nodo essenziale per collegamenti, attrattività e investimenti. La crescita registrata negli ultimi anni, pur significativa, non sarebbe ancora sufficiente a garantire una piena integrazione dell’aeroporto nelle dinamiche produttive e turistiche del territorio. Per questo Fit Cisl e Ugl Trasporti chiedono una pianificazione più ampia, capace di includere servizi aggiuntivi, nuove rotte e un potenziamento dell’organizzazione interna.

L’obiettivo dichiarato è duplice: rafforzare la competitività dell’Umbria e creare nuove opportunità occupazionali. Le sigle sottolineano come un aeroporto efficiente possa incidere direttamente sulla filiera del turismo, sulla logistica e sulle attività commerciali, generando ricadute diffuse e stabili.

### Dati, criticità e prospettive di crescita

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dati aggiornati sul traffico passeggeri, sulle rotte attive e sulle potenzialità ancora inespresse. I sindacati intendono evidenziare le criticità che, a loro giudizio, frenano lo sviluppo dello scalo: dalla necessità di ampliare i servizi a terra alla richiesta di un piano industriale più definito, fino alla mancanza di un dialogo costante tra istituzioni, azienda e lavoratori.

Fit Cisl e Ugl Trasporti ritengono indispensabile una strategia condivisa che metta al centro la qualità dei servizi e la stabilità occupazionale. Per questo chiedono risposte chiare e un impegno concreto da parte della politica regionale e della società di gestione.

### Appello al confronto per un progetto di lungo periodo

Le due organizzazioni ribadiscono che il rilancio dell’aeroporto non può essere affidato a interventi episodici, ma necessita di una visione di lungo periodo. Un confronto aperto e continuativo, spiegano, permetterebbe di definire un percorso credibile, capace di sostenere la crescita dello scalo e di valorizzare il ruolo dell’Umbria nel sistema dei trasporti nazionali.

La conferenza stampa del 9 aprile sarà quindi l’occasione per informare i cittadini, richiamare l’attenzione delle istituzioni e ribadire la centralità dell’aeroporto come infrastruttura strategica. Fit Cisl Umbria e Ugl Trasporti Umbria intendono così rilanciare un dibattito che considerano decisivo per il futuro del territorio e per la tutela dei lavoratori coinvolti.