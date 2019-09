Minaccia cameriera con coltello, paura in un ristorante a Terni

E’ entrato nel ristorante MioBio, in pieno centro a Terni, e ha minacciato la cameriera. Un uomo, intorno alle 15.30 di ieri, si è avvicinato ai cassetti dove vengono tenuti i coltelli di servizio. Ne ha preso uno e l’ha brandito contro la cameriera, minacciandola di ucciderla.

L’uomo non è riuscito a fare nulla perché le clienti presenti hanno chiamato la polizia, ma la cameriera era sotto shock. Il titolare in quel momento non c’era. La polizia appena arrivata è riuscita a fermare l’uomo.

Una storia ancora poco chiara, non è escluso che l’intenzione dell’uomo fosse quella di portare via i soldi che erano in cassa. Sulla vicenda sta indagando la Polizia. «Ero appena uscito per accompagnare mia moglie a casa – racconta il titolare, provato – e la ragazza mi ha chiamato invitandomi a guardare le telecamere. Ho visto l’uomo dentro al locale e mi sono precipitato di nuovo in centro».