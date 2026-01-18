Incendio divampa in casa: Vigili del Fuoco salvano palazzina

Paura a Gubbio per un incendio che ha colpito una abitazione

Gubbio, 18 Gennaio 2026 – Una mattinata di estrema tensione ha scosso la tranquillità della frazione di Cipolleto, nel territorio comunale di Gubbio, dove un violento incendio è esploso all’interno di una struttura residenziale. L’allarme è scattato precisamente alle ore 11:10, quando le segnalazioni giunte alla centrale operativa hanno attivato immediatamente i protocolli di emergenza per i soccorsi tecnici urgenti.

La squadra dei Vigili del Fuoco appartenente al distaccamento locale si è proiettata tempestivamente sul luogo dell’evento, trovandosi di fronte a uno scenario caratterizzato da una densa coltre di fumo nero che fuoriusciva dalle aperture del piano terra. Le fiamme, originate per cause che restano tuttora in fase di accertamento tecnico, hanno aggredito con rapidità i locali situati alla base di una palazzina composta da tre livelli.

L’azione dei soccorritori è stata immediata e mirata a circoscrivere il rogo per evitare che le temperature elevate e il calore radiante potessero compromettere la stabilità dei piani superiori o propagarsi alle unità abitative adiacenti. Grazie alla rapidità della manovra di attacco al fuoco, gli operatori sono riusciti a spegnere l’incendio in tempi brevi, limitando i danni strutturali gravi al solo piano terra, sebbene i fumi abbiano inevitabilmente interessato parte dei vani scala.

Una volta abbattute le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno dato inizio alla delicata fase di bonifica del materiale coinvolto. Questa operazione, essenziale per garantire la sicurezza del sito, ha previsto la rimozione dei residui della combustione e il monitoraggio di eventuali focolai latenti annidati sotto le macerie o all’interno delle intercapedini. Nonostante la violenza dell’evento e i danni materiali subiti dall’abitazione, il bilancio finale non registra fortunatamente nessuna persona coinvolta. Tutti i residenti sono stati messi in sicurezza tempestivamente e nessuno ha necessitato di cure mediche o trasporto in ospedale per inalazione di fumo.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono protratte per diverse ore, necessarie per aerare i locali e verificare l’agibilità degli spazi interessati dal calore. L’intervento professionale degli uomini del distaccamento di Gubbio ha impedito che un incidente domestico potesse trasformarsi in una tragedia per l’intera comunità di Cipolleto. Al termine delle attività, l’area è stata messa sotto osservazione per i rilievi di rito volti a stabilire l’esatta dinamica dell’innesco.