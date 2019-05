Aperto posto fisso polizia a Fontivegge, soddisfazione, l’abbiamo detto e l’abbiamo fatto

«L’abbiamo detto. L’abbiamo fatto!», questo è il commento di chi si è prodigato tanto per questa realizzazione. Di fatto, da oggi, il nuovo presidio della polizia ferroviaria, prospiciente piazza Vittorio Veneto a Fontivegge, è aperto. Inutile dire che c’è soddisfazione in tutto il quartiere. Un risultato ambito e atteso da tanti anni.

Di fatto, ricorderete, Stefano Candiani, che all’Umbria è legatissimo per essere stato il commissario che ha costruito la Lega sul territorio regionale, poco dopo essersi insediato come sottosegretario, in una delle sue tante visite, ha inserito una “passeggiata” con gli abitanti di Fontivegge. Visitò, con la partecipazione anche di membri della Giunta Romizi (Michele Fioroni), tutto il quartiere, a partire dall’area di via Settevalli per arrivare a Piazza del Bacio. Fu in quei giorni che, agli abitanti di Fontivegge, assicurò che il posto fisso di Polizia sarebbe stato realizzato.