Perugia cerca punti decisivi a Pesaro per blindare la serie

La sfida salvezza coinvolge anche le formazioni di Torres

Il campionato entra nella sua fase più calda quando mancano soltanto cinque giornate al termine della stagione regolare. Il Perugia di mister Tedesco si prepara ad affrontare una trasferta complessa sul campo della Vis Pesaro, con il fischio d’inizio fissato per domenica alle ore 17.30. L’obiettivo degli umbri è dare continuità ai recenti risultati positivi per mettere al sicuro una permanenza nella categoria che, seppur vicina, non è ancora garantita dalla matematica. La classifica attuale impone la massima cautela poiché la lotta per evitare i play-out vede coinvolte, oltre ai biancorossi, anche compagini agguerrite come la Torres e la Sambenedettese.

Le insidie del terreno marchigiano

Domenica i riflettori saranno puntati anche sugli altri campi, con la Torres impegnata tra le mura amiche contro il Livorno e la Sambenedettese attesa dalla difficile trasferta di Pineto. Tuttavia, Angella e compagni dovranno isolarsi da ogni distrazione esterna per fronteggiare una Vis Pesaro in salute. I padroni di casa occupano attualmente la nona posizione, in piena zona play-off, e arrivano da una striscia di sei risultati utili consecutivi. La squadra marchigiana vanta una delle difese più solide del torneo ed è guidata dall’esperto tecnico Stellone, capace di blindare la propria area di rigore con estrema efficacia.

Analisi tecnica e assenze pesanti

Le statistiche riportano alla mente il match d’andata al Curi, dove la Vis riuscì a imporsi per due reti a una. In questa categoria, spesso l’estetica lascia il posto alla concretezza e gli episodi diventano determinanti. Il Perugia dovrà fare a meno dell’apporto in panchina di Tedesco e del suo vice Gatti, entrambi squalificati. Pesante l’assenza di Manzari, la cui stagione è terminata anticipatamente dopo l’intervento al menisco. Buone notizie arrivano invece dai recuperi di pedine fondamentali come Lisi, Bartolomei e Dell’Orco, pronti a dare battaglia sul sintetico di Pesaro, superficie che storicamente favorisce chi è abituato a giocarci quotidianamente.

Il supporto della tifoseria biancorossa

Dei quarantatré punti complessivi, la Vis Pesaro ne ha conquistati ben ventiquattro in casa, subendo soltanto tre sconfitte interne contro Campobasso, Pineto ed Arezzo. Sarà dunque una battaglia di nervi e precisione tecnica, diretta dall’arbitro Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Nonostante le difficoltà logistiche e l’importanza della posta in palio, il Perugia non sarà solo in riva all’Adriatico. È previsto infatti un massiccio afflusso di sostenitori biancorossi che raggiungeranno le Marche per spingere la squadra verso l’obiettivo minimo stagionale, trasformando il settore ospiti in un fortino di passione e incitamento costante.

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