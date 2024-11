Block Devils in campo al Palamazzola, cinque ex nel match pugliese

Fischio di inizio domani alle 19 al PalaMazzola per il match tra la Gioiella Prisma Taranto e la Sir Susa Vim Perugia. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno sostenuto questa mattina una sessione sul taraflex del PalaEvangelisti per poi partire alla volta della Puglia in vista della settima giornata del girone di andata di regular season.

I Block Devils arrivano a questo match puntando a mantenere la continuità di risultati positivi: da inizio campionato hanno centrato sei vittorie su sei partite giocate, lasciando per strada solo due punti, uno dopo il tie-break in trasferta sul campo della Sonepar Padova e uno dopo il match di domenica scorsa in casa con la Lube, vinto in rimonta dai padroni di casa 3-2.

La squadra di coach Dante Boninfante ha messo nel forziere 7 punti dall’inizio del girone di andata con due partite vinte: esordio 3-0 in casa con l’Allianz Milano e vittoria 3-1 sempre tra le mura amiche del PalaMazzola con la matricola Grottazzolina.

Nella scorsa giornata ha dato filo da torcere a Monza, rimontando due set e portando il match al tie-break spinta da un Filippo Lanza che si è laureato best scorer della partita (vinta poi dai padroni di casa 3-2) con 21 punti, un ace e 3 muri.

Domani i tarantini saranno intenzionati a mettere in difficoltà i campioni d’Italia forti del sostegno del proprio pubblico.

I PRECEDENTI

Sono 6 i precedenti tra le due squadre in partite ufficiali, tutti vinti Perugia.

L’ultimo scontro diretto risale alla 5° giornata del girone di ritorno di regular season della scorsa stagione, giocato al PalaEvangelisti il 24 gennaio e vinto dai padroni di casa della Sir Susa Vim Perugia 3-0.

EX DELLA PARTITA

Sono cinque gli ex di questo match: quattro nel roster di Taranto dove militano il centrale Aimone Alletti, a Perugia nella stagione 2012-2013, gli schiacciatori Tim Held, che ha vestito la maglia della Sir Susa Vim Perugia nella scorsa stagione 2023-2024 e Filippo Lanza, alla Sir per tre stagioni consecutive dal 2018 al 2021e il palleggiatore Jan Zimmermann, che ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2020-2021.

Nelle file di Perugia c’è il centrale Davide Candellaro che ha giocato a Taranto nella stagione 2029-2010

ARBITRI DELL’INCONTRO

Il match sarà arbitrato da Angelo Santoro di Varese e Andrea Puecher di Padova.

DIRETTA DEL MATCH SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match tra Gioiella Prisma Taranto – Sir Susa Vim Perugia sarà trasmesso in diretta in streaming video sulla piattaforma OTT “VBTV” (volleyballworld.tv).

PROGRAMMAZIONE SU RETESOLE

Un’ampia sintesi di Gioiella Prisma Taranto – Sir Susa Vim Perugia sarà trasmessa lunedì 11 Novembre alle ore 00:30 e martedì 12 Novembre alle 16:20 sul canale 11 di Rete Sole, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia.

Lunedì 11 Novembre alle 21 andrà invece in onda Lunedì Volley, il nuovo format dedicato ai Block Devils, condotto da Elena Ballarani, con Domenico Cantarini e Simone Camardese.

Ospite della puntata coach Angelo Lorenzetti.