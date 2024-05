Europee. Alessandrini e Tacconi in campo per la Lega

Valeria Alessandrini e Antonio Tacconi candidati nel centro Italia, supportati da dirigenti nazionali e regionali

Durante una conferenza stampa tenutasi recentemente, la Lega ha presentato ufficialmente i suoi candidati per le prossime Elezioni Europee nella circoscrizione centro, che comprende Umbria, Marche, Lazio e Toscana. Valeria Alessandrini e Antonio Tacconi sono stati introdotti al pubblico e alla stampa, con il supporto di Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega, e Riccardo Augusto Marchetti, segretario regionale della Lega in Umbria.

Valeria Alessandrini, attualmente vicesegretario vicario della Lega in Umbria e consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha espresso il suo impegno e quello del suo partito per la città di Terni e per l’Umbria in generale. Ha sottolineato l’importanza di offrire un’alternativa politica concreta e impegnata, che tenga realmente a cuore le esigenze locali. Alessandrini ha enfatizzato il ruolo dell’Europa come ulteriore livello di governo in grado di supportare le necessità dei comuni e delle regioni, citando l’esempio dei fondi PNRR che hanno finanziato importanti progetti regionali. Ha anche delineato le priorità della Lega a livello europeo, opponendosi a politiche che, a suo avviso, potrebbero gravare economicamente sugli italiani, come quelle relative alle nuove direttive europee sulle abitazioni e sui veicoli ecologici.

Antonio Tacconi, imprenditore nel settore turistico-ricettivo, immobiliare e agricolo, e presidente dell’associazione culturale ‘Più Umbria’, ha condiviso la sua visione basata sull’importanza della famiglia e del legame con il territorio. La sua esperienza imprenditoriale gli ha fornito una solida base da cui promuovere uno sviluppo sostenibile e innovativo. Tacconi ha messo in luce il suo impegno nei confronti del turismo di qualità, della valorizzazione della cultura e della protezione dei prodotti agricoli locali contro la concorrenza globale. Ha anche evidenziato la necessità di investire maggiormente nei giovani, sottolineando l’importanza di incrementare i fondi europei destinati al settore turistico in Italia e di proteggere le aziende locali come l’Ast, integrando la cultura del bello nelle generazioni future attraverso teatri, musei e pinacoteche.

Il candidato ha chiarito l’intento di lavorare affinché l’Italia possa beneficiare di politiche europee più favorevoli al rafforzamento dell’imprenditorialità locale e alla tutela ambientale, temi fondamentali per il futuro del paese. Tacconi ha puntualizzato sull’importanza di realizzare proposte concrete e verificabili, proprio come avviene nelle imprese di successo, per garantire trasparenza e affidabilità nell’attuazione delle politiche europee.

Questa duplice candidatura riflette l’ambizione della Lega di rafforzare il suo impatto sia a livello locale che europeo, proponendo figure che incarnano l’impegno e la dedizione verso la propria terra e la comunità. Sia Alessandrini che Tacconi hanno espresso un forte desiderio di rappresentare degnamente l’Umbria e le regioni circostanti, portando avanti un dialogo costruttivo con le istituzioni europee per promuovere lo sviluppo e il benessere dei loro elettori.

Con il sostegno dei vertici del partito, entrambi i candidati si apprestano a una campagna elettorale che si preannuncia impegnativa ma ricca di prospettive, con l’obiettivo di portare un rinnovato spirito di collaborazione e di pragmatismo nelle politiche europee, orientate sempre più verso le necessità reali delle persone che vivono e lavorano nelle diverse regioni italiane.