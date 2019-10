Incidente tra auto a metano e gpl vetture in fiamme, 5 persone ferite

Incidente tra auto ad alimentazione alternativa. Alle 6,30, sulla E45 tra Sansepolcro e San Giustino direzione sud al chilometro 135, una Lancia Y a GPL e una Panda a metano, si sono scontrate 😥 . Da quanto riferiscono i Vigili del fuoco di Perugia, ci sarebbero dei feriti.

Coinvolti 3 degli occupanti delle auto che, in un attimo, sono state avvolte dalle fiamme. Le bombole del Gpl della Fiat Panda sono state scagliate in avanti di circa 50 metri. Sul posto la Polstrada per i rilievi.

«Le condizioni dei feriti – comunica Mario Mariano del Santa Maria della Misericordia di Perugia – non destano preoccupazioni, nessuno è in pericolo di vita e sono ricoverati presso l’ospedale di Città di Castello».