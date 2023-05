Bartoccini volley Under-18 dal sorriso amaro ma comunque soddisfatta

La vittoria contro Marche 1 e la Valle D’Aosta non sono bastate all’Umbria rappresentata dalla Bartoccini School Volley Perugia per proseguire il sogno delle Finali Nazionali Under-18 in quel di Vibo Valentia, fatale lo scontro diretto contro Volley Friends Roma (perso 3-1 con qualche rammarico per le assenze di Martinelli e Mingaj, infortunatesi seriamente durante la stagione del Campionato di Serie B2), che ha deciso la testa del Girone D e dunque interrotto il cammino delle “Magliettine Nere”, che comunque hanno conquistato un passo avanti rispetto la scorsa stagione, vincendo per la prima volta contro la formazione 1 delle Marche. Quindi una valutazione positiva della stagione comunque culminata con la vittoria del titolo Regionale Under-18 conquistata con entrambe le formazioni iscritte.

Non nasconde il rammarico coach Farinelli. “Pur avendo fatto un passo in avanti rispetto al nostro storico c’è del rammarico perché questo girone poteva essere alla nostra portata e potendo contare su tutto il roster avremmo potuto concretamente sperare di passare il turno ed arrivare nella fase finale”.

– Orgoglioso delle sue ragazze. – “Sono comunque soddisfatto perché le ragazze hanno dato il massimo in tutte le occasioni e lottato su ogni pallone, sono stati tre giorni importanti a livello di esperienza, dove c’è stata la dimostrazione che lavorare in un certo modo premia, la collaborazione tra Bartoccini e School Volley ha dimostrato ancora di essere un riferimento sia per il volley giovanile umbro che per quello del centro Italia. Sono contento del lavoro fatto in staff con Enrico Brizzi, Eleonora Bartoccini, Chiara Villan, Edoardo Vagnetti ed il preparatore Giacomo Drusiani”. – Un nuovo capitolo per coach Farinelli. –

” Posso dire che è stata la fine di un percorso che mi ha portato per l’ultima volta a rappresentare la mia regione in questo contesto (coach Farinelli dalla prossima stagione si trasferirà in Veneto per un nuovo progetto ndr), per questo vorrei ringraziare anche i dirigenti della società, in primis Nicola Natali che ci ha accompagnato per tutta la stagione, ovviamente i presidenti Bartoccini e Mandò ed il DS Simone Palazzoni che rappresentano solo una piccola fetta di tutti quelli che hanno reso possibile tutto ciò”.