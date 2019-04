Lega, Tesei candidata regionali Umbria? Insorge centrodestra: lo decidiamo insieme

Arriva subito la reazione del centrodestra e in particolare di Forza Italia e Fratelli d’Italia, dopo che il Ministro Matteo Salvini, ha pronunciato il nome della prossima candidata alla presidenza della regione Umbria: il senatore Donatella Tesei.

“Il Presidente lo decideremo insieme come abbiamo fatto vincendo in Friuli-Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Sardegna e Basilicata. Bene che Salvini abbia fatto la sua proposta. È ovviamente di qualità, come di qualità sono le nostre proposte per l’Umbria, la Calabria e l’Emilia-Romagna”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, commenta l’indicazione di Matteo Salvini del

Senatore Donatella Tesei, sindaco di Montefalco come candidata Presidente del centrodestra alla Regione Umbria. “Noi i nomi li abbiamo pronti per guidare la coalizione. Non faremo però l’ errore di dividerci per fare a gara a chi spara prima e più forte un nome.

Dello stesso tenore anche il commento di Antonio Tajani: “Il candidato o la candidata presidente della Regione in Umbria per il centrodestra lo decideremo insieme. Bisogna cambiare sistema, non solo i nomi. La proposta della Lega – ha detto Tajani – è sul tavolo. Forza Italia presenterà la sua in tempi rapidi. Insieme decideremo poi quale sarà la migliore per la presidenza della Regione Umbria. Le decisioni non si prendono in piazza, ma dopo una attenta riflessione fra alleati. Cosi come è accaduto per Piemonte, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise, Friuli e Trentino Alto Adige”.