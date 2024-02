Automax, dal 2014 a Terni e dal 2015 anche Roma Nord

Automax nasce a Terni nel 2014 e successivamente raddoppia con una nuova apertura su Roma Nord (Monterotondo Scalo) nel 2015.

Oggi la realtà di Automax è consolidata nel territorio e offre un servizio a 360°gradi per quanto riguarda la compravendita di auto. Non mancano vettura usate e occasioni km0 e aziendali di tutte le marche; specializzati nel multibrand ora sono un punto di riferimento per il brand EVO (del gruppo DR AUTOMOBILES) per tutta l’area di Terni, Rieti e Roma nord.

Il brand EVO nasce di recente, ma ha saputo subito dimostrare grande potenziale con numeri importanti che lo hanno presto lanciato nel mercato italiano con risultati eccezionali.

In relazione alle scelte strategiche di Automax sentiamo Tommaso Maria Foschi, socio e direttore vendite…..

Come nasce la scelta di puntare su questo nuovo marchio?

“Il brand EVO è parte del gruppo DR AUTOMOBILES, una realtà ormai grande e consolidata del panorama automobilistico italiano. Le competenze e lo sviluppo che hanno caratterizzato l’azienda di Massimo Di Risio (il fondatore) sono state alla base del rapido sviluppo di EVO e delle sue auto, fin da subito abbiamo compreso il potenziale del prodotto e l’idea innovativa offerta che si traduce in massima convenienza per il cliente”

Parliamo di questa idea innovativa, le auto vendute come vengono commercializzate?

“Le auto EVO sono vetture che escono in un unico allestimento, definito full optional di serie, quindi rispetto al prezzo che vediamo pubblicato non ci sono costi ulteriori per aggiungere optional o personalizzazioni , e il cliente quindi può tranquillamente concentrarsi nello scegliere solo il colore esterno (anche questo sempre incluso nel prezzo).

Questo sistema permette all’azienda di commercializzare un prodotto che ha costi molto più bassi rispetto alla concorrenza perché avendo appunto un allestimento unico è meno oneroso tutto il processo, il tutto si traduce in un vantaggio duplice per il cliente, il primo vede appunto la facilità di scelta del prodotto , il secondo si traduce in un prezzo nettamente più basso e vantaggioso per il cliente e un risparmio quindi immediato fin dall’acquisto”

Il prodotto viene importato dalla Cina grazie ad importanti accordi internazionali voluti dal presidente Di Risio e qui lavorato per adattamenti al mercato italiano!

“Esatto, contrariamente a quella che è l’idea generale di un prodotto non all’altezza, i prodotti cinesi possono essere e in questo caso sono di assoluta qualità, la Cina produce la tecnologia e l’elettronica per una grande fetta di mondo e ne esiste di tutti i livelli, ogni giorno lavoriamo e viviamo con prodotti cinesi che si rivelano essere molto validi; nel caso del brand EVO e in generale del gruppo DR i prodotti provengono dalle azienda BAIC, dalla CHERY e dalla JAC veri e propri colossi dell’industria automobilistica mondiale che vendono i loro prodotti non solo in Asia ma anche in Europa e America.”

Il risparmio oltre che nel prezzo non finisce qui perché le vetture possono montare un impianto GPL direttamente dalla casa e quindi il vantaggio si raddoppia

“Tutte le auto EVO nascono benzina e con la possibilità di montare l’impianto GPL: l’impianto è fornito dalla BRC, azienda italiana leader del mercato per qualità e convenienza di prodotto direttamente dalla casa, questo permette ai clienti di risparmiare notevolmente sui consumi quotidiani e di avere un ulteriore vantaggio dal momento che il GPL permette la libera circolazione anche durante i blocchi del traffico e i periodi di targhe alterne.

Guidando a GPL si risparmia e si inquina meno in sostanza.”

Il gruppo EVO ora è radicato in tutta Italia, oltre a Automax molti imprenditori hanno scelto di seguire la filosofia del gruppo di Isernia.

“Il gruppo EVO insieme a tutto il gruppo DR è oramai una realtà consolidata nel panorama italiano, i recenti investimenti fatti inoltre sul nuovo magazzino centrale (inaugurato a fine estate 2023) di Isernia per i ricambi e gli approvvigionamenti di pezzi per le officine permettono di dare seguito a tutte le richieste da parte delle officine autorizzate in brevissimo tempo.

Tale surplus consente di prevenire qualsiasi disagio o problematica in termini di ricambi: il servizio è rapido e pratico.

Noi come altri concessionari abbiamo subito apprezzato lo sforzo profuso dalla casa madre in questo senso”.

Automax oggigiorno serve una vasta area che comprende tutto il nord del Lazio e il sud dell’Umbria ma non si ferma qui, gli acquisti possono essere fatti anche online e le vetture spedite su tutto il territorio nazionale, offrendo quindi al cliente la possibilità di avere un preventivo e concludere l’acquisto comodamente dal posto di lavoro o da casa. Una vera scelta di qualità.

Vi aspettiamo in azienda per ammirare di persona il nostro parco auto e sul nostro sito e i nostri social per valutare tutte la varie proposte…..

Automax Terni

Via Augusto Vanzetti, 6, 05100 Terni TR

Dal lunedi’ al sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Telefono: 0744 192 5390

https://www.automaxonline.it/

https://www.facebook.com/AutoMaxconcessionario

https://www.instagram.com/automaxternimonterotondo/

https://www.youtube.com/channel/UCBBG7_bjy1uAmr_0JZvwVxQ/

Redazionale a cura dell’azienda